Großbrand in Schneidlingen - am Dienstag stand das Dach einer Scheune in Flammen. Foto: Volker Müller

In Schneidlingen standen am Dienstag mehrere Gebäude in Flammen.

Schneidlingen (dt) l In Schneidlingen standen am Dienstag mehrere Gebäude in Flammen. Nach ersten Informationen brannten die Dächer von zwei Scheunen. Auf einem Video bei Facebook ist das Feuer, das seit dem Nachmittag lodert, zu sehen. Mehrere Wehren sind zum Löschen im Einsatz, unter anderem die Einsatzkräfte aus Staßfurt. Weitere Informationen folgen.

