Feuertreppen fürs „Otto-Lüdecke-Haus“

Beim Richtfest vor zwei Wochen berichteten Carl-Albrecht Bartmer und Steffen Gaede (von links) vom Baugerüst in der zweiten Etage aus über den Baufortschritt im „Otto-Lüdecke-Haus“ in Staßfurt.

Staßfurt - Neugierige Bewohner können ihre Neugier nicht verbergen. Wenn der eine oder andere Bewohner im „Otto-Lüdecke-Haus“ in der Schlachthofstraße in Staßfurt sein Zimmer verlässt, geht der Blick gern aus dem Fenster heraus von einem Haus zum anderen Haus. Und dorthin, wo in der Mitte seit einem Jahr sichtlich Bewegung ist. Bauarbeiter laufen hin und her, Stein für Stein füllt sich der vorher unbebaute Raum zwischen den beiden großen Gebäuden.