500 Hydranten fürs Löschwasser gibt es im Raum Staßfurt. Sie werden nicht alle benötigt. Einige funktionieren schlecht.

Staßfurt l „Was bewegt uns, mit dem Hydranten-Kataster?“ stellt der Verbandschef bei der Wehrleiterberatung voran. Fakt ist, man sitze im gleichen Boot mit der Feuerwehr. Städte und Gemeinden sind verantwortlich für eine ausreichende Löschwasserversorgung. Da es dafür so viele Teiche und Flüsse nicht gibt im Bereich der Stadt Staßfurt, bleibe das Trinkwassernetz als erste Entnahmequelle.

Beyer wirbt um Verständnis, dass der WAZV vor allem wirtschaftlich denken müsse, wenn auch für ihn die Menschenrettung an erster Stelle stehe. „Wir haben insgesamt 2050 Hydranten im gesamten Verbandsgebiet. Deren Unterhaltungskosten liegen bei 360.000 Euro im Jahr – 150 Euro pro Hydrant“, erklärte Andreas Beyer. In Gebühren für den Kunden ausgedrückt, sind das 16 Cent pro Kubikmeter Wasser.

Qualität vor Quantität

Der Verbandschef steuert auf die Frage zu: „Brauchen wir wirklich alle 2050 Hydranten?“ Zumal Feuerwehren auch auf das Problem des Zeitaufwands für die Hydrantenprüfung aufmerksam gemacht hätten. In Staßfurt gehe es immerhin um fast 500 Hydranten.

Bilder Abgesehen davon, dass Hydrantentafeln wichtig für die Orientierung im Havarie- oder Brandfall sind. Hohenerxleben, wo diese Exemplare zu suchen sind, hat der...



Für den Verband zähle derweil Qualität mehr als Quantität. Es gebe schlimme Fälle wie in Westeregeln, wo ein Wohnhaus abgebrannt sei, weil Hydranten in der Nähe nicht funktionierten. In Staßfurt gibt es Handlungsbedarf der anderen Art. Andreas Beyer rief die Feuerwehren auf, mitzuteilen, welche Hydranten nicht benötigt werden. Wenn beispielsweise zwei nur fünf oder sechs Meter voneinander entfernt sind. Im Gewerbegebiet Atzendorf liegen sie beispielsweise sehr dicht beieinander. Wasser werde dort zudem auch regelmäßig in Größenordnungen geklaut, erwähnte Beyer am Rande.

Anlass für einen Rückbau wäre, wenn sich neben einem technischen Hydrant, der für den WAZV zur Versorgung wichtig ist, ein Löschwasserhydrant befindet, der womöglich auch noch zu wenig Wasser für einen Einsatz bringt.

Nicht leistungsfähig genug

In Hohenerxleben sei es beispielsweise der Fall, dass dort nur zwei Hydranten die vorgegebenen 48 Kubikmeter pro Stunde schaffen. Da könne man aber leider nicht viel machen, so Andreas Beyer, da stoße der Verband an seine Grenzen wie in der Egelner Mulde. „Zum Glück ist die Bode in der Nähe.“ Das hieße, eine Löschwasser-Entnahmestelle einzurichten. Sven Wagner, als Dienstherr der Feuerwehren ebenfalls anwesend, bemerkte, dass er bei einem notwendigen Arbeitseinsatz sofort dabei wäre – als Einwohner von Hohenerxleben.

Andreas Beyer unterstrich, dass kein Hydrant aufgegeben werde, wenn die Feuerwehr sagt: Den benötigen wir.

Er machte noch darauf aufmerksam, dass bei der Hydrantenprüfung die Durchflussmenge nur alle vier Jahre gemessen werden müsse. Das spart Zeit. Der Obulus für die jährliche Funktionsprüfung fließe natürlich weiter, versicherte Beyer. Und er bat in diesem Zusammenhang, dass nicht erst im Oktober mit den Kontrollen begonnen werde, da es der Verband sonst unmöglich schaffen könne, bis zum Wintereinbruch alle Schäden zu beseitigen. Im Durchschnitt betreffe das im gesamten Verbandsgebiet immerhin etwa 200 Hydranten pro Jahr. Die Bitte des Staßfurter Ortswehrleiters Steffen Aermes, die Hydrantennummern auf den Tafeln vor Ort darzustellen, will der WAZV-Chef prüfen. Das gleiche gelte für die Leistungsfähigkeit. Auf die Frage, wieviele der 500 Hydranten in Staßfurt funktionstüchtig sind, antwortete Andreas Beyer: „Kein Hydrant ist auf dem Trockenen. Für die Löschwasserversorgung sind hier 95 bis 98 Prozent geeignet.“