Im Zuge der Coronakrise gibt es auch Änderungen bei der Feuerwehr in Staßfurt.

Staßfurt (vs) l Im Staßfurter Rathaus in der Hohenerxlebener Straße kamen am Freitag Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) und Stadtwehrleiter Tobias Schumann zusammen.

Der Stadtchef und der Feuerwehrchef haben sich zu einem Austausch über die Freiwilligen Feuerwehren getroffen. Dabei informierte der Stadtwehrleiter über die verschiedenen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren bereits getroffen worden sind. Das teilt die Stadt Staßfurt mit. Unter anderem wurden die Kameraden und Kameradinnen der Ortsfeuerwehr Staßfurt in zwei Gruppen aufgeteilt und die sogenannte Alarm- und Ausrückeordnung wurde und wird in Teilen angepasst.

Am Dienstag wird der Oberbürgermeister mit den Verantwortlichen über die Inbetriebnahme der örtlichen Einsatzleitung sprechen. Diese soll neben dem bereits bestehenden und täglich tagenden Krisenstab des Oberbürgermeisters weitere relevante Themen des Katastrophenschutzes abdecken. „Die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung ist ein wichtiges Instrument, um auf die weitere Entwicklung der Krisensituation vorbereitet zu sein“, betont Wagner.