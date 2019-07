Großeinsatz in der Nacht zum Samstag für die Feuerwehren der Egelner Mulde. Foto: Tom Wunderlich

Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpften in der Nacht zu Sonnabend mit drei Bränden in der Egelner Mulde. Die Polizei ermittelt.

Egeln/Wolmirsleben l Eine Brandserie löste in der Nacht zu Sonnabend, 27. Juli 2019, in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde (Salzlandkreis) einen Großeinsatz der Feuerwehren aus. Der erste Brand wurde gegen 0.15 Uhr aus Egeln gemeldet. Nahe der B81 stand ein Getreidefeld auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern in Flammen.

Nur eine Viertelstunde später, das erste Feuer war so gut wie gelöscht, wurde erneut ein Feldbrand aus dem benachbarten Ort Wolmirsleben gemeldet. Hier waren rund fünf Hektar eines Feldes in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte im letzten Moment ein Übergreifen der Flammen auf eine Gartenanlage und einen Wertstoffhof verhindern.

Um 1.25 Uhr meldeten Anwohner erneut einen Brand in Egeln. Dieses Mal stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte ein landwirtschaftliches Gebäude in Vollbrand. Laut Einsatzleiter Patrick Drebenstedt, habe man am Anfang Probleme mit der Löschwasserversorgung gehabt. Die rund 1000 Quadratmeter große Halle brannte komplett aus.

Bilder Ein Stallgebäude steht in der Egelner Mulde in Flammen. Foto: Tom Wunderlich



Auch Flächenbrände beschäftigen die Feuerwehren in der Eglener Mulde in der Nacht zum Sonnabend. Foto: Tom Wunderlich



An allen drei Einsätzen waren mehr als 100 Einsatzkräfte von sieben verschiedenen Feuerwehren im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.