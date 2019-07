Auf einem ehemaligen DDR-Betriebsgelände sind ein Fahrzeug und Gegenstände in einer Lagerhalle von Unbekannten angezündet worden.

Staßfurt (vs) l Am Sonntagabend hat es gegen 21 Uhr in einer der Abrissbaracken auf einem Gelände in der Industriestraße in Staßfurt gebrannt. Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilt, wurde unter anderem ein altes Fahrzeug vorsätzlich angezündet und in der Lagerhalle befindlicher Unrat in Brand gesetzt.

38 Kameraden der Feuerwehren aus Staßfurt und Löderburg konnten das Feuer löschen. Das Gelände ist für frei zugänglich, ein Eigentümer des Geländes ist nicht bekannt. Augenscheinlich habe das Feuer Schaden am Gebäude angerichtet. Der wirtschaftliche Schaden kann allerdings nicht eingeschätzt werden, da die Halle offenbar nur noch zum Abriss steht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Halle wurde seitens der Feuerwehr als einsturzgefährdet eingeschätzt und kann vorerst nicht betreten werden. Zeugenhinweise zur Tat oder möglichen Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises, auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.