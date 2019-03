In den Ortsteilen, wie hier in Groß Börnecke, warben die Kameraden öffentlich in der Bevölkerung um eine Mitarbeit in der Feuerwehr. Foto: Thomas Höfs

Helden werden in Hecklingen gesucht. Die Feuerwehren der Stadt brauchen auch in Zukunft mehr Personal.

Hecklingen l Es müssen nicht immer Helden sein. Menschen, die sich in der Gemeinschaft der Feuerwehren engagieren wollen, reichen ebenso, sagt der Hecklinger Stadtwehrleiter Heinz Broda. Im vergangenen Jahr warben seine vier Ortsfeuerwehren mit großflächigen Plakaten um die Mitarbeit der Einwohner. „Wir haben uns bei der Kampagne professionelle Hilfe geholt. Das hat sich gelohnt“, fasst er zusammen. Die gut gemachten und auf öffentlichen Flächen aufgebauten Plakate hätten die Bürger angesprochen und sie für das Thema Feuerwehr sensibilisiert. Der Einsatz habe sich gelohnt, fasst er zusammen. Immerhin acht Frauen und Männer sind durch die Kampagne zur Feuerwehren gekommen, sagt er.

Den größten Erfolg verbuchten dabei die Kameraden in der Kleinstadt Hecklingen. Hier fanden sechs Bürger den Weg zum Gerätehaus und beteiligen sich an den Ausbildungen. Darunter seien auch Bürger, die bereits in einer Feuerwehr Erfahrungen gesammelt hatten, schildert er. Daneben gebe es aber auch Bürger, die bislang keine Erfahrungen in einer Feuerwehr gesammelt hatten. Mit der Grundausbildung beginnt für sie die ehrenamtliche Arbeit. In Groß Börnecke und Schneidlingen freuten sich die Kameraden über jeweils eine Verstärkung. In Cochstedt gab es allerdings keinen personellen Aufwuchs, sagt Broda.

Neue Plakataktion

Nicht nur deshalb soll die Werbung um die Mitarbeit der Bürger in diesem Jahr eine Fortsetzung finden. In der kommenden Woche sollen sich die Mitglieder der im Jahr 2018 gegründeten Arbeitsgruppe treffen. Mit Mitgliedern aus allen Wehren setzt sie sich zusammen. Dann soll besprochen werden, was in diesem Jahr gemacht werden soll, sagt er. Die Plakate, erzählt Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH), werden in diesem Jahr auf jeden Fall wieder zu sehen sein. „Die werden wir immer wieder mal in den Orten aufstellen und für die Mitarbeit werben“, plant er.

Die Personalversorgung der Wehren ist in erster Linie eine Aufgabe der Kommune. Sie ist nach dem Gesetz dafür zuständig, nicht nur einsatzbereite Technik im Gerätehaus vorzuhalten, sondern ebenso ausreichend Männer und Frauen für den Einsatzdienst zu haben. Die personelle Ausstattung ist längst zum größten Mangel in den Feuerwehren geworden. Besonders kritisch ist dies in der Regel von montags bis freitags von morgens bis in den späten Nachmittag, wenn die Menschen außerhalb der Stadt arbeiten.

In Hecklingen finden sich in der Regel noch etwas mehr als ein Dutzend Kameraden bei einem Alarm im Gerätehaus ein, sagt Heinz Broda. Das sei vor allem dem Umstand geschuldet, dass viele Kameraden im Schichtdienst arbeiten und so auch mal tagsüber verfügbar seien. Bis zu 15 Mann seien so auch zu Tageszeiten einsatzbereit, in denen es in den anderen Ortsteilen noch schlechter aussieht. Die Hecklinger fahren dann auch in die Ortsteile, um dort zu helfen. Kritisch wird es aber unter der Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Einsatzzeiten. Die Kommunen müssen nach dem Gesetz ihre Wehren so aufstellen, dass sie zwölf Minuten nach einer Alarmierung vor Ort handlungsfähig sind. Das bedeutet vor allem ausreichend Personal.

Keine Wahl

Um dies zu erreichen, werden in der Stadt immer mehrere Feuerwehren zu jedem Einsatz alarmiert. Vor Ort soll sich dann so die benötigte Zahl von Einsatzkräften einfinden. Vom Aufwand ist dies die teuerste Variante für die Stadt, um den Brandschutz abzusichern. Allerdings, sagt Epperlein, habe die Stadt keine Wahl. Sie muss den abwehrenden Brandschutz absichern.

Besonders wichtig ist es dabei, immer ausreichend Frauen und Männer in der Stadt zu haben, die sich dabei ehrenamtlich mit einbringen. Immer wieder sollen die Bürger deshalb angesprochen werden, plant auch Heinz Broda. Daneben soll es noch besondere Aktionen geben, um die Einwohner zu erreichen. Was dies konkret für 2019 bedeute, werde in den kommenden Wochen intensiv besprochen, kündigt er an.