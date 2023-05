Kameraden der Ortswehren Hecklingen und Groß Börnecke rücken zu Brand eines Verteilerkastens in Hecklingen aus.

Feuerwehr in Hecklingen bei Dachbrand im Einsatz

Kameraden der Ortswehr Hecklingen mussten am späten Sonnabendnachmittag zum Brandeinsatz in die Staßfurter Straße ausrücken.

