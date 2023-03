Kommentar zum Feuerwehrunfall in Löderburg: Wir müssen Retter besser schützen

Foto: vs

Frank Klemmer ist in Staßfurt Redaktionsleiter der Volksstimme.

Die bitterste Frage lautet: Schüttele ich wirklich noch den Kopf über Vorfälle wie den am Donnerstag in Löderburg, bei dem drei Feuerwehrleute verletzt wurden, als ein laut Polizei stark alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in eine Absperrung fuhr? Oder bin ich durch die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit nicht schon viel zu „abgehärtet“?