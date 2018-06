Staßfurter Kameraden treten in die Pedale. Sie sind auf dem Weg in die Partnerstadt.

Staßfurt l Stolze 165 Kilometer Radweg liegen vor diesen Kameraden der Staßfurter Ortsfeuerwehr und Ordnungsamtsleiterin Susanne Henschke. Die „Pedalritter“ haben sich am Vormittag des 8. Junis auf den Weg gemacht. Ihr Ziel ist der Familientag der Partner-Feuerwehr in Lehrte.

Kameraden aus Niedersachsen begleiten die Salzstädter bei ihrer Tour. Die erste Etappe, angeführt vom Staßfurter Ortswehrleiter Steffen Aermes, führte jetzt nach Wittmar südlich von Wolfenbüttel. Am 8. Juni geht es auf 70 Kilometern weiter nach Lehrte. Die Lehrter Jugendfeuerwehr wird die Gruppe in Eixe bei Peine in Empfang nehmen und auf den letzten 20 Kilometern begleiten.

Eine bereits lange ausstehende Einladung zum Familientag gab den Anlass für die Fahrt, berichtet Lehrtes Feuerwehrsprecher Stephan Keil. In Staßfurt hatten Maik Singer und in Lehrte Marc Wilhelms, beide passionierte Rad- und Laufsportler, die Idee, die ganze Sache mit viel Bewegung anzugehen.