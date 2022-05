Feuerwehr Staßfurt: Übung für den Extremfall

Wie sollten sich Kameraden der Feuerwehr bei schweren Unfällen verhalten? Das wurde am Wochenende auf dem Gelände der Feuerwehr in Staßfurt gezeigt.

Staßfurt - Oha. Hat es am Wochenende einen schweren Unfall in Staßfurt gegeben? Ausgerechnet auf dem Gelände der Feuerwehr in der Atzendorfer Straße? Nein. Der Unfall ist mit Akribie und zwei Schrottautos nachgestellt. Am Wochenende gab es an der Wehr ein Zeltlager, an dem 19 Kameraden teilgenommen hatten.