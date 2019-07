Bei Brumby musste die Feuerwehr einen Brand auf einem Feld an der Landstraße 63 eindämmen.

Brumby (vs) | Ein Gespann aus Traktor und Strohpresse brannte am Dienstagabend auf einem Feld an der Landstraße 63 bei Brumby aus. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer während der Arbeiten in der Strohpresse ausgebrochen und griff kurz darauf auf den Traktor über.

Weitere drei Hektar Ackerland wurden noch von dem Brand erfasst, bevor die Feuerwehren aus Staßfurt, Calbe und Brumby die Flammen eindämmen konnten. Insgesamt waren 57 Kameraden und 11 Fahrzeuge im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf 350.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem technischen Defekt ausgegangen.