Die Kinderfeuerwehr Staßfurt wird zehn Jahre alt. Das wird mit einer großen Sause gefeiert.

Staßfurt l Dave macht große Augen. Die Tür des großen Feuerwehrautos ist noch gar nicht richtig offen, da hat sich der Neunjährige schon in Bewegung gesetzt und Platz genommen auf dem großen Sitz mit der guten Aussicht. Genau neben dem Fahrer. „Willst du gerne mitfahren?“, fragt die 16-jährige Hannah zwar noch. Eine Antwort des kleinen Feuerwehrfreundes braucht es aber nicht mehr. Natürlich will er das. „Das Auto hat so coole Leuchten“, sagt Dave und strahlt.

Für den kleinen Präsentationszweck hat Kinderfeuerwehrwart Tobias Kuske das nigelnagelneue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), das die Feuerwehr 2019 bekommen hatte, auf den Hof gefahren. Es blinkt hell in der Staßfurter Nacht. Und wenn auch die Sirene nicht heult, so wird doch schnell klar, warum die Feuerwehr so eine große Faszination hat. So war es früher, so ist es heute. Und wenn es nach Tobias Kuske geht, ist das auch in Zukunft so.

Am Donnerstag hat die Kinderfeuerwehr Geburtstag. Zehn Jahre wird sie heute alt. Dazu gibt es freilich ab 17 Uhr im Depot der Feuerwehr in der Atzendorfer Straße eine große Feier. „Wir wollen gemeinsam am Lagerfeuer ganz gemütlich bei leckerem Glühwein, Kinderpunsch, Grillwurst usw. unser Jubiläum feiern“, heißt es in der Einladung.

Warteliste für die Aufnahme

Gibt es Grund zum Feiern? Allemal. Über die Jahre ist die Kinderfeuerwehr zu einer festen Säule des Feuerwehrlebens in Staßfurt geworden. Wegzudenken ist sie schon lange nicht mehr. „Wir haben immer konstant 15 Mitglieder“, sagt Kinderwart Tobias Kuske. Mehr können gar nicht aufgenommen werden, obwohl der Bedarf durchaus vorhanden ist. „Es gibt eine Warteliste seit einiger Zeit“, so Kuske. Erst wenn also ein Kind aufrückt in die Jugendfeuerwehr oder ein anderes Kind aufhört, kann ein anderes nachrücken. Mehr Beweise braucht es ja nicht für den Erfolg der Kinderfeuerwehr in Staßfurt. Vier Kinder sind von Anfang an dabei. Eine davon ist die 16-jährige Hannah, die heute Mitglied der Jugendfeuerwehr ist. „Ich fand die Feuerwehr schon immer toll“, sagt sie. „Ich finde den Zusammenhalt im Team gut, die Aussicht Menschen zu retten.“ Ihre Mama habe sie als Sechsjährige angemeldet.

Sie hat den Grundlehrgang bereits absolviert, ist mit ihren 16 Jahren eine sogenannte Feuerwehranwärterin. Theoretisch dürfte sie zu Einsätzen schon mit herausfahren, muss aber natürlich warten, bis sie volljährig ist. Wird sie dann berufen, wird es ernst. Dann darf sie endlich das umsetzen, was sie in der Theorie schon längst alles kann. Was freilich ihr großes Ziel ist. Hannah reitet nebenher in ihrer Freizeit, sagt aber: „Mir ist beides wichtig.“ Sie hat durch die Feuerwehr viele Freunde gewonnen, fühlt sich aufgehoben und warm ummantelt in der Gemeinschaft. Und hat als Mädchen auch keine Probleme zwischen all den Buben. „Ja, die Jungs überwiegen“, sagt Hannah. „Aber wir verstehen uns alle richtig gut. Der Zusammenhalt ist Bombe. Auch meine Freundinnen finden es nicht komisch, dass ich bei der Feuerwehr bin.“

18 Kinder sind derzeit in der Jugendfeuerwehr aktiv. Hier liegt das Limit bei 25 Kindern. Kinderfeuerwehren gibt es dabei neben der in Staßfurt auch in der südlichen Börde, in Hohenerxleben und in Neundorf. Die Kinderfeuerwehr in der Kernstadt ist allerdings die älteste.

Viele Ausflüge

Natürlich dürfen Kinder in der Kinderfeuerwehr ebenfalls noch nicht mit zu Einsätzen herausfahren. Spielerisch werden die Kinder hingegen vorbereitet. Es wird der Umgang mit Feuerlöschern gelernt, Fahrzeugkunde durchgeführt, eine Hydrantenjagd gemacht oder Knotenkunde beigebracht. Es gibt Zeltlager, Ausflüge zum Zweifelderball-Turnier oder zum Bowlen ins Salzland-Center, dazu Orientierungsmärsche. Einmal im Jahr werden die Erste-Hilfe-Kurse aufgefrischt. Und der Löschangriff wird mit Gartenschläuchen fast stilecht nachgestellt. „Da freu ich mich voll drauf“, sagt Dave. Da grinst er schon wieder. Seine Lieblingsfahrzeuge sind natürlich die beiden neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge. Alle drei Wochen und manchmal auch am Wochenende ist Dave im Depot und bekommt dort das Feuerwehrleben beigebracht.

Das funktioniert dann auch über Ausflüge. „Dave, halt dir mal die Ohren zu“, sagt Tobias Kuske noch, bevor er von Plänen im Februar berichtet. Dave hört zwar weiter zu, der Kinderwart fährt aber fort. „Es wird einen Schneeausflug nach Braunlage im Harz mit dem Schlitten geben“, erzählt Tobias Kuske. Wer will als Kind da in den Planungen nicht gerne Mitglied der Kinderfeuerwehr sein?

Dave ist aber nicht nur Mitglieder der Kinderfeuerwehr, sondern spielt auch Handball beim HV Rot-Weiss Staßfurt. „Ich finde beides toll“, sagt er. Dave spielt gerne Playstation. Aber Feuerwehr, das ist vielleicht noch ein bisschen cooler. Daves großes Ziel: „Ich möchte zur Berufsfeuerwehr.“ Dazu müsste er zum Beispiel nach Magdeburg. Denn in Staßfurt gibt es natürlich nur eine freiwillige Feuerwehr. Gut ist es dann natürlich, wenn er vorher schon Erfahrungen an der Bode gesammelt hat. Er will selbst in Häuser reingehen, Löschangriffe machen und selbst das große Feuerwehrauto fahren. Irgendwann einmal.

So wie Tobias Kuske, der sich zum Maschinisten hat ausbilden lassen. Der 33-Jährige ist seit 1996 bei der Feuerwehr. Die Kinderfeuerwehr hat er mit aufgebaut. Und auch ihm es zu verdanken, dass diese in Staßfurt ein Erfolgsmodell ist. Wobei es dafür anscheinend gar nicht so viel braucht. „Wir machen gar keine Werbung“, sagt Kuske. Trotzdem wirbt die Kinderfeuerwehr für sich. Unter der Überschrift „Wir suchen dich!“ heißt es auf der Homepage: „Du bist im Alter zwischen 6 und 9 Jahren und hast Lust die Technik der Feuerwehr kennenzulernen und Interesse an abwechslungsreichen Diensten, Ausflügen, Zeltlagern und vieles mehr, dann melde dich ...“ Dazu gibt es Termine mit den Schulen in der Feuerwehr. Die Feuerwehr stellt sich dann vor. Im Idealfall gibt das eine oder andere Kind seinen Wunsch ab, bei der Kinderfeuerwehr mitzumachen. „Man muss das mit Herz machen“, sagt Tobias Kuske. So wie das eben im Ehrenamt so ist. So auch bei der Feuerwehr.