In Löderburg ist am Montag ein Auto in Brand geraten. Symbolbild: Martin Rieß

In Löderburg ist am Montagmorgen ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Löderburg (dt) l In der Friedensstraße in Löderburg ist am Montag ein Auto in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Löderburg auf ihrer Internetseite mitteilt, war bereits im Vorfeld eine große Rauchsäule über der Ortschaft zu sehen. Ein VW Caddy stand in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Ortsfeuerwehr Löderburg war den Angaben nach mit zwei Einsatzfahrzeugen und 12 Feuerwehrleuten vor Ort.

Schlagwörter zum Thema: Brand | Feuerwehr | Löderburg |