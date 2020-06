Die Feuerwehr in Aschersleben musste in der Nacht zu Mittwoch zu eiigen bränden ausrücken. Symbolbild: Martin Rieß

Mehrere Tonnen brannten in einer Nacht in Aschersleben. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Aschersleben (vs) l In Aschersleben trieb in der Nacht zum Mittwoch offensichtlich ein Feuerteufel sein Unwesen: gleich mehrfach standen in der Nacht Mülltonnen in Brand. Laut Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst gegen 1 Uhr in der Hecklinger Straße sowie in der Brunnenstraße zu einem Einsatz alarmiert. Dort brannten insgesamt drei Mülltonnen.

Um 3.42 Uhr ging es dann wieder in die Hecklinger Straße zum Einsatz. Auch hier standen Mülltonnen in Flammen, die jedoch von der Polizei schon teilweise mit dem Feuerlöscher abgelöscht werden konnten. Durch die Hitze wurde jedoch ein Auto nahe der Tonne beschädigt. Noch während der Löscharbeiten der beiden Tonne, brannte an vor einem Grundstück in der Nähe die nächste Mülltonne.

Die Polizei schließt eine Selbstentzündung aus und ermittelt wegen Brandstiftung.