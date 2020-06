In Hecklingen musste die Feuerwehr am Montagabend zu einem Einsatz ausrücken. Foto Volker Müller

Im Hof eines Grundstückes in Hecklingen hat der Eigentümer Gerümpel und Abfälle verbrannt - ohne Genehmigung.

Hecklingen l Ein Brand auf dem Hof eines Gebäudes in der Hamburger Straße in Hecklingen löste am Montagabend gegen 18.15 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr aus.

Auf dem Innen Hof dieses Hauses entdeckten Nachbarn aus der Hamburger Str. Meter hohe Rauchschwaden und Funkenflug, sodas Sie den Notruf wählten.

Die Feuerwehr vor Ort löschte auf dem Innen Hof Gerümpel und Abfälle, welches die Eigentümer gerade mit Schippen und Erde abzudecken versuchten. Da dieses Feuer nicht ordnungsgemäß angemeldet war, wird der Einsatz wahrscheinlich kostenpflichtig werden für die Hausbesitzer.

Der Bereitschaftsdienst des Hecklinger Ordnungsamtes sowie die Polizei waren vor Ort und nahmen den Sachverhalt auf.

Das Gebäude sorgte bereits 2019 mit Polizeieinsätzen und einer Hausräumung für Aufsehen. Die Beamten hatte Gebäude damals nach Drogen durchsucht. Sie stellten mehr als 1000 Hanfpflanzen sicher.