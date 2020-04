In Atzendorf stand ein Dachstuhl in Flammen. Symbolbild: Martin Rieß

Ein Dachstuhlbrand hat die Feuerwehren rund um Staßfurt auf Trab gehalten.

Staßfurt (dt) l Ein Brand in Atzendorf im Salzlandkreis sorgte am Montagmorgen für einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren. Nach ersten Informationen stand der Dachstuhl eines Gebäudes in Flammen.

Laut Angaben der Feuerwehr Staßfurt wurden die Einsatzkräfte um 3.43 Uhr alarmiert. Weitere Infos folgen.