In Etgersleben hat am Donnerstag eine Lagerhalle gebrannt. Foto: Tom Wunderlich

Etgersleben l Die Brandserie im Salzlandkreis setzt sich fort. Schon wieder ist ein landwirtschaftliches Gebäude in Flammen aufgegangen. Am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Etgersleben gerufen. Hier stand bei Eintreffen der Feuerwehr eine verlassene Lagerhalle in Vollbrand.

Laut Einsatzleiter Nick Spangenberg habe man den Brand mit mehreren Strahlrohren und über eine Drehleiter bekämpft. Zahlreiche Schaulustige verfolgten den Einsatz. Das Gebäude sei etwa 800 Quadratmeter groß. Erst vor einer Woche waren im nicht weit entfernten Egeln und Wolmirsleben zwei Felder und ein landwirtschaftlicher Betrieb angezündet worden.