Bei einem Brand in einem Nebengelass eines Hauses in Atzendorf im Salzlandkreis ist eine Person ums Leben gekommen.

Staßfurt (dt) l Nach einem Brand am Montagmorgen in der alten Fabrikstraße in Atzendorf ist eine tote Person gefunden worden. Wie die Polizei am Vormittag mitteilt, wurde nach den Löscharbeiten durch die Einsatzkräfte an einem Nebengelass eines Einfamilienhauses eine bis zur unkenntlichkeit verbrannte Person entdeckt. Die geborgene Leiche wurde zur Identifizierung in die Gerichtsmedizin nach Magdeburg gebracht.

Das Feuer brach gegen 4 Uhr aus. 65 Feuerwehrleute verschiedener Wehren aus der Umgebung waren bei dem Großbrand im Einsatz und konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude verhindern. Der Brandort wurde beschlagnahmt und THW sowie Statiker prüfen weitere Maßnahmen zu Absicherung des Gebäudes.