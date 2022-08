Feuerwehren im Salzlandkreis unter Strom: Wenn E-Autos und Photovoltaikanlagen brennen

Ein Getreidefeld zwischen Königsborn und Nedlitz stand in Flammen. In unmittelbarer Nähe stehen Windkraftanlagen. Sie stellen nicht so eine große Gefahr dar wie beispielsweise Photovoltaikanlagen.

Schönebeck/Staßfurt - Das Schwitzen geht weiter. Auch in dieser Woche werden wieder Temperaturen über 35 Grad erwartet. Regen? So gut wie gar nicht. Die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft. Hitze und Trockenheit sorgen verstärkt für Wald- und Flächenbrandgefahren. Wenn dann auch noch Anlagen mit erneuerbaren Energien in der Nähe sind, wird es brenzlig. Aus einem guten Grund.