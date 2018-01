Über das kulturelle Leben in Brumby plaudert Peter Maier vom Feuerwehrförderverein bei unserer Serie "Auf eine Tasse Kaffee".

Brumby l „Es ist ein wunderbarer Zusammenhalt im Verein entstanden, sogar neue Freundschaften“, erzählt Peter Maier bei „einer Tasse Kaffee“. In der Küche seines großen Hauses in Brumby gibt es türkischen Kaffee, die riesige Dogge „Lady“ schaut sehnsüchtig von draußen durchs Fenster und ein dicker Kater schmust um die Beine.

Menschen bringen sich gern ein

Der Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins Brumby blickt auf die letzten eineinhalb Jahre zurück - so jung ist der Verein, der sich für Kultur im Dorf und die Förderung des Feuerwehrwesens einsetzt. Aus sieben Mitgliedern sind 40 geworden, jeden Alters, jeder Fasson. „Wir haben sehr aktive Mitglieder. Eine E-Mail reicht und sie stehen bereit“, berichtet er. „Die Menschen bringen sich unheimlich gern im Dorf ein.“ Wie das kommt, wo doch viele Vereine über schlechte Beteiligung klagen? „Das ist in der Stadt etwas ganz anderes“, antwortet Peter Maier, „da müssen sie die Mitgliedern betteln, hier kommen sie von allein.“ Die Menschen seien in Brumby einfach dankbar, dass etwas los ist.

Denn der Feuerwehrförderverein klinkt sich in etliche Veranstaltungen der Kirche ein, organisiert Veranstaltungen der Feuerwehr maßgeblich mit - hier werden die Mitglieder oft in Personalunion aktiv. Auch mit der Brumbyer Kita läuft die Zusammenarbeit top: Dieses Weihnachten hat der Verein den „Teichspatzen“ einen Weihnachtsbaum geschenkt.

„Finanzielle Unterstützung finden wir bei treuen Sponsoren wie EMS, Sparkasse und vielen Unternehmern aus dem Ort“, erzählt Peter Maier weiter. Genau diese Sponsorengelder sowie Mitgliedsbeiträge werden gesammelt, um Dorfleben und Feuerwehr zu unterstützen. Neulich konnte der Förderverein eine Sitzbank am Elsenberg in Brumby aufstellen lassen. Hierzu hatte sich der Verein für den Ort bei einer Sparkassenaktion beworben.

Carport für Sportplatz

Das große Ziel 2018: „Wir wollen eine Überdachungen am Sportplatz, eine Art Carport, schaffen“, erklärt Peter Maier. Auf dem Sportplatz trainiert die Jugendwehr Brumby und es finden Zeltlager statt. Das alte Sportlerheim hatte der Verein bereits zum Domizil für die Jugendwehr umfunktioniert, vor allem durch Eigenleistung der jungen Feuerwehrleute. „Für den Carport suchen wir noch Sponsoren.“ Und für die aktiven Kameraden der Feuerwehr Brumby möchte der Verein bald eine Kettensäge anschaffen.

Und fröhliche Feste sind natürlich auch 2018 geplant: „Bei acht Veranstaltungen im Jahr wollen wir bleiben. Das ist ein guter Schnitt und die Menschen freuen sich, dass sie bei solchen Terminen mal wieder im Dorf zusammenkommen können“, sagt Peter Maier.

Termine mit dem Förderverein 2018

31. März: Osterfeuer

3. Juni: Kirchhoffest

4. und 5. August: Dorffest der Feuerwehr auf dem Sportplatz

8. September: Kartoffelfest auf dem Kirchhof

2. Oktober: Tag der offenen Tür der Feuerwehr mit Fackelumzug

1. und 2. Dezember: Weihnachtsmarkt an der Kirche

22. Dezember: Glühweintreff auf dem Kirchhof