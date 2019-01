Während die Räte im kleinen Dörfchen Athensleben seit Jahren dieselben unerfüllten Wünsche hegen, sieht es für Neundorf viel besser aus.

Staßfurt/Athensleben/Neundorf l Enttäuschung im Ortschaftsrat von Athensleben. Als der Haushalt der Stadt Staßfurt, wozu der Ort gehört, bei der letzen Sitzung vorgestellt wurde, konnte der Rathausmitarbeiter nicht eine einzige Investition in den Ort für 2019 ankündigen. Auch in Sachen Reparaturen an Gebäuden oder Straßen konnte er keine positiven Nachrichten überbringen.

Lust und Rothenförde

„Man hat eine große, neue Sporthalle in Staßfurt gebaut, aber in Athensleben wird nichts gemacht“, ärgerte sich Ortsbürgermeister Jürgen Kinzel. „Man kann nicht nur Schulen und Kitas sanieren, sondern muss auch mal an die kleinen Gebäude auf den Dörfern denken.“ Auch für die Ortsteile Lust und Rothenförde hatte der Rathausmitarbeiter nichts zu vermelden.

Denn die Liste der Wünsche aus der Ortschaft mit gut 200 Einwohnern ist lang. Das Dorfgemeinschaftshaus braucht einen neuen Anstrich. Der Gehweg an der Bushaltestelle ist marode. Bei einer Ortsbegehung zum Jahresabschluss 2018, wozu man die Stadtverwaltung eingeladen habe, aber „es keinen Termin gab“, so Kinzel, wurde eine große Mängelliste aufgestellt. Vom kaputten Zaun am Spielplatz, zerklüfteten Fußwegen oder defekten Straßenlaternen auf der Lust bis hin zu alter Farbe am Wasserturm, Schlaglöchern, überbordenden Wurzeln oder Wildwuchs am Schafstall in Athensleben – all diese Dinge müssten laut Ortschaftsrat mal gemacht werden.

Bilder Die Gustav-Klaue Straße in Neundorf soll ausgebaut werden. Foto: Franziska Richter



Ein Treffen mit Stadt und Denkmalschutz habe es 2018 am Fries gegeben, aber seitdem habe man nichts mehr dazu gehört, so Kinzel. Dass ein Dach über dem Denkmal zum Schutz vor Wind und Wetter errichtet wird, wünscht sich der Ortschaftsrat schon lange. Aber auch hierbei wisse man nicht, wie es weitergeht.

In Neundorf unterdessen zustimmendes Nicken der Ortschaftsräte, als die Stadtverwaltung Ausführungen zum Haushalt der Stadt Staßfurt im Jahr 2019 macht.

Neundorf wird moderner

Denn hier geht es seit einiger Zeit mit Ausbau und energetischer Sanierung der Kita „Pusteblume“ voran. Die Kosten von ursprünglich 1,7 Millionen Euro, die mit Fördermitteln von Land und EU unterstützt werden, steigen hier übrigens wie allerorts. Wegen der allgemein guten Nachfrage und Preissteigerung im Baugewerbe rechnet die Stadt mit mindestens 0,3 Millionen Euro Mehrkosten, die für 2019 schon eingeplant sind. Maximal könnten es 0,6 Millionen Euro mehr werden, so ein Rathausmitarbeiter.

Ebenso läuft die Sanierung der Rathmannsdorfer Straße in Neundorf für rund 2 Millionen Euro weiter, wo die Stadt neue Gehwege und Borde, der Salzlandkreis eine neue Fahrbahn und der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ neue Leitungen bauen. Bis April bleibt die Baustelle.

Auch in den kommenden Jahren ist etwas dabei für den Ortsteil mit knapp 2000 Einwohnern. 2020 gibt es für Neundorf ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr im Wert von 350.000 Euro, mit Förderung des Landes. Der Schulweg und die Gustav-Klause-Straße in Neundorf werden ab 2021/2022 grundhaft ausgebaut. Denn beide Adressen sind eigentlich noch gar keine richtigen Straßen, sondern bloß Feldwege. „Die Wege müssen grundhaft ausgebaut werden, ob die Anwohner es wollen oder nicht“, kommentierte Ortsbürgermeister Klaus Maaß im Hinblick auf Widerstand einiger Anlieger gegen Straßenausbaubeiträge.

Der Haushaltsplan-Entwurf 2019 kommt am 7. Februar in den Stadtrat und soll dort am 28. März beschlossen werden.