Der Haushaltsplan des Salzlandkreises, rund um Staßfurt, ist durchgefallen - zumindest beim Landesverwaltungsamt.

Staßfurt/Bernburg l „Der Salzlandkreis hat sich zunächst entschieden, fristwahrend gegen die Beanstandung des Landesverwaltungsamts Widerspruch einzulegen“, sagt Marko Jeschor, Sprecher des Salzlandkreises. Damit reagiert der Landkreis auf die Beanstandung des Haushaltes 2019 des Salzlandkreises seitens des Landesverwaltungsamts.

Bemängelt wird vor allem, dass nicht gegen das Minus bei den Finanzen gesteuert wird. Denise Vopel vom Landesverwaltungsamt sagt, dass „der Landkreis im vorgelegten Zahlenwerk, wie im vergangenen Jahr erneut mit einem Fehlbetrag von rund 5 Millionen Euro plant. Darüber hinaus sind auch die Annahmen für die kommenden Jahre als zu optimistisch anzusehen, so dass sich die bereits bestehende Überschuldung weiter manifestieren würde.“

Schwarze Null

In solchen Fällen wird ein Konsolidierungskonzept von den entsprechenden Kommunen verlangt. Ein Plan, in dem Maßnahmen aufgelistet werden, wie künftig gespart werden kann oder Mehreinnahmen erfolgen können, um irgendwann einmal eine schwarze Null unterm Strich der Finanzplanung zu haben.

Tatsächlich gibt es solch ein Konzept vom Landkreis, aber genau dieses wird als nicht zukunftstragend eingestuft. So heißt es in der Begründung: „Das vorgelegte Konsolidierungskonzept beinhaltet zwar eine Reihe von Maßnahmen, die bereits in Konzepten der vergangenen Jahre enthalten waren. Es reagiert aber nicht auf die sich im Landkreis deutlich verschlechterte Situation. Somit fehlt es derzeit an geeigneten Maßnahmen, die eine maßgebliche Verbesserung der Lage bewirken könnten.“

Eine solche Maßnahme, um schnell an mehr Geld zu kommen, wäre beispielsweise die Erhöhung der Kreisumlage. Sie ist die feste Einnahmequelle des Kreises, bei der alle Städte und Gemeinden, die im Salzlandkreis liegen, nach einem vom Kreistag festgelegten Hebesatz, einen Teil ihrer Finanzen an den Landkreis geben müssen.

Keine höhere Kreisumlage

Genau diese Variante wird von der Landesverwaltung eigentlich kategorisch ausgeschlossen. „Gerade wenn die notwendige Abwägung zwischen finanziellen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und dem Landkreis auf Seiten des Salzlandkreises mittelfristig keine großen Mehrerträge erwarten lässt, muss dieser zur Sicherung seiner finanziellen Leistungsfähigkeit eine stärkere Fokussierung auf noch von ihm zu finanzierende Leistungen legen“, heißt es in der Erklärung

Allerdings scheinen sich hier Landesverwaltung und Landkreis ausnahmsweise einig zu sein. Denn auch Marco Jeschor erklärt: „Eine neuerliche Abwägung zur Höhe der Kreisumlage würde aus Sicht des Salzlandkreises nicht zu einem anderen Ergebnis führen.“

Doch was nun? Denn ein vom Landesamt nicht genehmigter Haushalt heißt für den Landkreis weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung zu bleiben. Dies bedeutet, dass der Landkreis nur rechtlich oder sachlich unaufschiebbare Leistungen erbringen darf, aber neue Investitionen nicht begonnen werden dürfen.

Kritik aus Fraktionen

Mit der nunmehr erfolgten Beanstandung ist seitens des Landesverwaltungsamtes die Erwartung verbunden, „dass der Kreistag seiner Verantwortung nachkommt und den Landkreis finanziell zukunftsfähig aufstellt“.

Wie das aussehen soll, ist bei den Fraktionen im Kreistag aber umstritten. Gerald Bieling, Vorsitzender der CDU-Fraktion, kann sich nicht vorstellen, den Gürtel noch enger zu schnallen. „Dann bekommen wir irgendwann keine Luft mehr. Wir haben bereits Maßnahmen ergriffen – zum Beispiel die Wirtschaftsförderungsgesellschaft aufgelöst. Darlehen werden wir dieses Jahr ablösen.“ Das spare Geld, jedes Jahr. Es gebe keine Möglichkeit mehr, noch 5 Millionen Euro einzusparen. „Wir können keine 100 Leute entlassen. Soll uns doch das Landesverwaltungsamt Vorschläge machen. Wir werden uns jedenfalls nicht hinsetzen, um 500-Euro-weise irgendwas rauszuquetschen.“ Die größten Ausgaben würden im sozialen Bereich stattfinden. Man sehe in der Kinder- und Jugendhilfe durchaus Sparpotenziale. Bieling nennt als Beispiel eine Jugendliche, die allein den Landkreis 500 000 Euro im Jahr kostet. „Wir sind dabei, ein Konzept zu stricken. Die Umsetzung braucht aber zwei drei Jahre.“ Diese Zeit verlange man, „dann können wir auch sparen.“

Nicht lösbar

Sabine Dirlich (Linke) hält derweil gar nichts von der Beanstandung. „Wir haben schon dem Konsolidierungskonzept nicht zugestimmt. Das sind doch auch schon keine Einsparungen mehr, sondern Streichungen. “ Es sei einfach nicht mehr möglich, betont die Fraktionsvorsitzende. Man habe bereits mehrmals alle Fachbereiche untersucht. „Vielleicht sind ja noch Sparpotenziale zu entdecken, aber selbst dann würde deren Umsetzung Jahre dauern.“ Die empfohlene Personalstärke beispielsweise habe der Salzlandkreis längst erreicht. „Ich halte es für vollkommen bekloppt, wenn uns das Landesverwaltungsamt vor unlösbare Aufgaben stellt, zumal die nicht in zwei Wochen lösbar sind“, meint Dirlich. Als Alternative sehe die Linke nur eine Änderung der Steuerverteilung insgesamt. „Die Gemeinden brauchen höhere Anteile an Einkommensteuern. Ich habe jedenfalls keine Lust mehr, auf unterster Ebene noch mehr zu streichen, anstatt eine Änderung des Steuersystems vorzunehmen. So wie jetzt geht das nicht weiter. Da müssten sich aber auch die Bürgermeister und Parteien im Kreistag einig sein.“ Es könne einfach nicht sein, dass sich Jugendclubs um Mittelreste mit Sport und Kultur streiten müssen wie in Schönebeck.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Helmut Zander meint zu den Haushalts-Beanstandungen des Landesverwaltungsamts nur kurz und knapp: „Unsere Vorgehensweise wird so sein: Der Landkreis hat einen Widerspruch verfasst und wird dies dem Kreistag zur Beschlussfassung vorlegen.“

Holger Dittrich (FDP/WIDAB) vermutet dagegen: „Die Verwaltung wird uns in einer Sondersitzung vorschlagen, den Haushalt neu zu beschließen. Denn keinen Haushalt zu haben, ist das denkbar Allerungünstigste.“ Der Fraktionschef sieht den Ball jetzt bei der Verwaltung, Vorschläge zu machen, die geprüft werden müssen. Die Beanstandung eines Haushalts sei im übrigen nichts Außergewöhnliches. „Wir müssen Lösungen finden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen, was nicht zwangsläufig heißt, dass das nur mit Sparmaßnahmen funktioniert“, so der FDP-Mann, „Ich bin da völlig entspannt. Wir werden kurzfristig eine Lösung finden – auch noch in dieser Wahlperiode.“

Land soll mehr unterstützen

Der Landkreis selbst sieht – in einer ersten Stellungnahme – ebenfalls kaum noch Möglichkeiten, Sparßmaßnahmen zu finden. „Die geplanten Ausgaben im Haushaltsplan 2019 umfassen überwiegend Pflichtaufgaben beziehungsweise Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises“, so Jeschor. Man habe die freiwilligen Leistungen schon breit heruntergefahren, habe nur noch kleinere Leistungen, die einen Bruchteil des Haushaltes ausmachen würden wie beispielsweise die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie oder die Bernburger Theater- und Veranstaltungs GmbH. „Selbst wenn derartige Ausgaben gekürzt würden, bliebe immer noch ein Defizit im Haushalt.“

Es bleibe außerdem festzuhalten, so Jeschor, dass der Salzlandkreis im Vergleich zu anderen Landkreisen deutlich höhere Sozialausgaben zu beziffern hat. Das würden Positionen wie Hilfen zur Erziehung oder die Vorschüsse nach dem UVG sowie der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, belegen.

Aufgrund dieser festgestellten Strukturnachteile sieht der Landkreis hier eher das Land in der Pflicht. „Es ist unumgänglich, über zusätzliche finanzielle Unterstützung des Landes zu sprechen“, sagt Jeschor.

Der Widerspruch sowie die Beanstandung des Haushaltsplans 2019 wird in der nächsten Kreistagssitzung Thema sein. Ein Sonderkreistag zu dem Thema ist nicht geplant.