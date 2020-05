Die Salzlandkreisverwaltung hat sich in den Augen einiger Kommunalpolitikern zu einem geldverschlingenden Verwaltungskonstrukt entwickelt. Sie erfüllt Aufgaben für ihre Städte und Gemeinden, die nicht in deren Zuständigkeit liegen und nimmt dafür von allen zusammen pro Jahr rund 80 Millionen Euro. Die Salzlandkreisverwaltung setzt jährlich rund 388 Millionen Euro um und gibt 50 Millionen Euro für etwa 800 Mitarbeiter aus, wozu auch das Personal für Schulen, Jobcenter, Museen und mehr gehört. Foto: Franziska Richter

Trotz Corona und dem Hecklinger Gerichtsurteil sollen Städte und Gemeinden dem Landkreis so viel zahlen wie bisher.

Bernburg/Hecklingen l Wie viel Geld sollen Städte und Gemeinde in 2020 an die Salzlandkreisverwaltung abgeben? Die sogenannte „Umlage“, mit der der Salzlandkreis Aufgaben für seine Kommunen erledigt, wird seit Jahren als zu hoch kritisiert. Etliche Kommunen klagen dagegen, jüngst hatte Hecklingen vor Gericht gewonnen.

Vor diesem Hintergrund präsentierte die Salzlandkreisverwaltung am Montag den Kreistagsmitgliedern im Haushaltsausschuss, wie die umstrittene Umlage 2020 aussehen soll: Der Hebesatz zur Berechnung der Abgabe soll in etwa so hoch bleiben wie die letzten Jahre (2020 geplant: 45,62 Prozent; 2018: 47,06 Prozent; 2019 im Widerspruchsverfahren: 43,74 Prozent). Dass die Kommunen die neuen 45 Prozent finanziell nicht leisten können, sagte die Verwaltung am Montag selbst.

Steuerausfälle nicht berücksichtigt

Etliche Kommunalpolitiker erklärten diesen Vorschlag für realitätsfern. „Es gibt Kommunen, die wegen Corona 50 Prozent und mehr Einbußen bei den Gewerbesteuereinnahmen haben werden“, so Calbes Bürgermeister Sven Hause (SPD/Grüne/WG). Die Verwaltung rechne aber so, als gäbe es keine Krise. Zudem habe das Hecklinger Urteil gezeigt, „dass wir verdammt nochmal verpflichtet sind, uns die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen anzuschauen“, so Hause.

Deutliche Worte auch von Ascherslebens Oberbürgermeister Andreas Michelmann (FDP/WIDAB): „Es macht keinen Sinn, so ein Werk ins Rennen zu schicken, obwohl wir jetzt schon wissen, dass das alles Makulatur ist“. Es könne nicht nur darum gehen, die Salzlandkreisverwaltung am Leben zu erhalten, die eigentlich nur eine Dachkonstruktion sei und das eigentliche Leben in den Kommunen stattfinde.

Weitere Klagen werden kommen

Seine Zustimmung verweigerte auch Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD/Grüne/WG): „Wir wissen jetzt schon, dass gegen alles, was über 41 Prozent ist, geklagt werden wird.“ Denn nur 41 Prozent können die Kommunen als Hebesatz an Umlage leisten. Gegen die real höhere Umlage wird vielerorts geklagt.

Kreistagsvorsitzender Thomas Gruschka (CDU) und Verwaltung forderten im Gegenteil, den Kreis-Haushalt 2020, zu dem die Umlage gehört, zu beschließen. Sonst sei der Salzlandkreis handlungsunfähig und es sei automatisch der zuletzt gültige Umlagesatz (47,06 Prozent aus 2018) in Kraft, der ja noch höher sei.

"Wir haben das Geld nicht"

Hecklingens Stadtratsvorsitzende Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (sachkundige Einwohnerin im Ausschuss) betonte: „Wir haben das Geld nicht. Wer kann verantworten, dass wir ständig Geld zum Gericht schaffen?“, lehnte sie den erneuten Weg vor Gericht ab. Denn auch über die geplante Beschwerde gegen das Hecklinger Urteil, das der Salzlandkreis einlegen will, sollten die Politiker abstimmen. Dies wird nochmals Gerichtskosten von bis zu 100 000 Euro verursachen. Zwar sah das die Mehrheit in dem Ausschuss kritisch, allerdings führte nur eine Ja-Stimme bei der Abstimmung zur formalen Zustimmung.

Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) findet es nicht gut, dass die Landkreisverwaltung erwägt, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts zur Kreisumlage nicht zu akzeptieren und Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision einzulegen. „Das ist ein höchstrichterliches Urteil vom obersten Verwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt. Damit sind Tatsachen geschaffen worden, die durch eine Beschwerde wieder in Frage gestellt werden würden. Ansonsten hätte man in dieser Angelegenheit Klarheit“, meint er. Mit einer Nichtzulassungsbeschwerde würde die Unsicherheit anhalten.

Zahlungen waren rechtswidrig

Das Oberverwaltungsgericht Magdeburg hatte am 17. März festgestellt, dass die Umlagen, die der Salzlandkreis 2017 von seinen Gemeinden erhoben hatte, rechtswidrig waren. Damit bestätigten die OVG-Richter die Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom 11. September 2018. Allerdings halten sie eine vorherige Anhörung der Kommunen nicht für erforderlich. Auch teilten sie die Auffassung nicht, dass sich die Kreise bei der Bemessung der Umlage an der finanzschwächsten Kommune orientieren müssen. Das ändert aber nichts am Ergebnis.