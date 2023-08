Anke Janko-Bartsch (CDU) will Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Egelner Mulde werden, Michael Stöhr (UWGE) will es bleiben. Beide trafen sich im Schulzentrum Egeln zur Podiumsdiskussion. Wie und worüber die Bürgermeisterkandidaten für Egelner Mulde miteinander diskutiert haben - außer über den Schachtsee.

Finanzen, Tornado und Sauberkeit sind Themen in Egelner Mulde

Egeln - Knapp 100 Minuten dauerte das Duell zwischen Anke Janko-Bartsch und Michael Stöhr vor mehr als 100 Bürgern. Wie hart wurde diskutiert, wie fair war es und was waren die Themen? Dazu einige Fragen und Antworten.

Was verbindet die beiden Kandidaten für das Amt?

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Anke Janko-Bartsch und Michael Stöhr bei einer Wahl gegenüberstehen. Schon 2007, als der heute 51-Jährige erstmals gewählt wurde, nämlich zum Bürgermeister der Gemeinde Hakeborn, konnte sich Stöhr gegen die 53-jährige studierte Forstwirtschaftlerin durchsetzen. Als zum 1. Januar 2010 Hakeborn mit Etgersleben und Westeregeln in der Gemeinde Börde-Hakel aufging und diese Teil der neuen Verbandsgemeinde Egelner Mulde aufging, wurde Stöhr dort hauptamtlicher Bürgermeister und blieb es bis heute. Janko-Bartsch wohnt bis heute in Hakeborn, Stöhr weiter in Egeln.

Wie will die Herausforderin punkten?

Immer wieder betonte Janko-Bartsch ihre Kompetenz beim Thema Finanzen. Das beschäftige sie nicht erst jetzt in ihrer Funktion als Betriebsleiterin des Landeszentrums Wald Sachsen-Anhalt in Halberstadt, sondern während ihrer gesamten 20-jährigen Zeit im Dienst des Landes. Was sie vorhat, ist ein Kassensturz bei der Gemeinde. Schon jetzt sagt sie aber: „Das Argument, dass kein Geld da ist, lasse ich nicht gelten.“ Es gebe immer Lösungen, um das zu verwirklichen, was wirklich wichtig sei. Und genau das habe sie gelernt.

Wie steht es denn um die Finanzen der Verbandsgemeinde?

Amtsinhaber Michael Stöhr stutzte, als Volksstimme-Reporter René Kiel als Moderator ihm zum Auftakt die Rätselfrage stellte, wie hoch die Schulden der Verbandsgemeinde seien. Die Zahl 288 000 Euro konnte er nicht nennen. Viel wichtiger war ihm aber zu betonen, dass er auch in die Altlasten sieht, die die angehörigen Gemeinden mit sich herumschleppen müssen – „und das sind zusammen mehrere Millionen Euro“.

Das Argument, es sei kein Geld da, werde Janko-Bartsch von ihm aber nicht hören, betonte Stöhr. Gerade von der Leader-Region mit Staßfurt und Hecklingen, in die bis 2022 bereits insgesamt 10,5 Millionen Euro geflossen seien, habe die Egelner Mulde besonders profitiert: „Mehr als die Hälfte des Geldes ist hierher geflossen.“ Als Beispiele nannte er Bürgerpark, Landarztpraxis und Pferdestall. Und es gehe weiter: „Nicht umsonst gibt es so viele Schilder mit dem blauen EU-Logo an den Baustellen.“

Wo war der Bürgermeister nach dem Tornado in Hakeborn?

Kein Wahlkampf mit Wattebausch, sondern Frontalangriff der Herausforderin: Janko-Bartsch spricht über das Unwetter vom 22. Juni, als ein Tornado durch Hakeborn fegte. „In solchen Fällen fehlt mir die Bürgernähe. Da muss man bei den Menschen sein. Das war an einem Donnerstag, der Bürgermeister kam aber erst am Montag in den Ort.“

Das stimme nicht, fiel Stöhr ihr ins Wort. Er sei auf einer Weiterbildung im Harz gewesen, die er am Freitagmorgen direkt abgebrochen habe: „Noch am selben Tag war ich in Hakeborn, um mir ein Bild zu machen. Dafür gibt es Zeugen.“

Was kann die Verbandsgemeinde machen, damit vor allem nicht bewohnte Grundstücke sauber und gepflegt bleiben?

Ein Ärgernis, das beide Kandidaten bestätigten: mit Unkraut überwucherte Grundstücke, die nicht in Ordnung gehalten werden. Janko-Bartsch sieht die Verwaltung in der Pflicht: „Notfalls muss sie das eben selbst machen und bei den Eigentümern die Kosten eintreiben.“ Auch Stöhr sieht da Handlungsbedarf und räumt sogar ein: „Das müssen wir wieder genauer in den Blick nehmen.“

Der Bürgermeister warnt aber auch: „In vielen Fällen, wo Grundstücke schon länger unbewohnt sind, wissen wir, dass die Eigentümer nicht in Deutschland leben, nicht einmal in der EU.“ Niemand solle also erwarten, dass es da auf die Rechnungen für Ersatzvornahme mehr Antworten gibt als auf die bisherigen Hinweise, das Grundstück sauberzuhalten: „Im Zweifel wird die Allgemeinheit auf den Kosten sitzenbleiben.“