Der Hauptsitz der Salzlandsparkasse in Staßfurt ähnelt im Grundriss einem Schiff. Es schwimmt im Gegensatz zur NordLB in ruhigem Fahrwasser. Foto: Lutz Krüger

Um die NordLB zu retten, wird sich die Salzlandsparkasse mit einem Millionenbetrag beteiligen.

Staßfurt l Die Salzlandsparkasse ist über den Sparkassenverband Sachsen-Anhalt, der für alle Sparkassen des Landes die Anteile an der NordLB hält, an der strauchelnden Landesbank beteiligt. Die Anteile, die das kommunale Kreditinstitut bereits im Besitz hatte, hat es wie alle Sparkassen vor dem Hintergrund der Misere bei der NordLB abgeschrieben.

„Jetzt geht es um einen weiteren Schritt, nämlich um die Rettung der NordLB ganz konkret. Dazu ist ein Kapitalbedarf in Höhe von insgesamt 3,7 Milliarden Euro erforderlich“, sagte das Vorstandsmitglied der Salzlandsparkasse Helmut Ibsch der Volksstimme und fügte hinzu: „Um den aufzubringen, werden wir auch wieder antreten müssen. Das wird wieder Geld kosten. Das wird allerdings eine Beteiligung sein, von der wir davon ausgehen, dass die Zukunft der NordLB dann so gestaltet wird, dass sie wieder in ein ruhiges Fahrwasser kommt.“

Gegenleistung erwartet

Die konkrete Summe, die davon entsprechend ihrem Anteil auf die Salzlandsparkasse entfällt, gab Ibsch mit 5,5 Euro bis 6 Millionen Euro an. „Die werden wir irgendwann als Kapital erbringen müssen“, sagte er. Gegenleistung sind dann Anteile an der neuen NordLB.

Bilder Helmut Ibsch. Foto: René Kiel



Im Moment gehe es um die reine Rettung der NordLB. „Das heißt, man muss das benötigte Kapital aufbringen.“ Damit sei die Bank dann wieder ausreichend kapitalisiert. Sie habe dann wieder genügend Eigenkapital. Dafür gebe es strenge Vorschriften. „Die Quoten erfüllt die NordLB dann wieder“, sagte Ibsch und forderte: „Es müssen harte Verträge aufgesetzt werden, dass die NordLB künftig ein Geschäft macht als Landesbank oder Tochter einer anderen Landesbank, die solche Risiken, die bisher eingegangen wurden, nicht mehr hat. Solche Risiken wollen wir als Sparkasse einfach nicht mehr haben.“

Solche Risiken sei die Salzlandsparkasse selbst nicht eingegangen. „Wir vergeben Kredite im Landkreis mit dem Geld, das uns die Menschen anvertraut haben. Mit dem Rest gehen wir an den Kapitalmarkt in sichere Anlagen“, betonte der Sparkassenvorstand. Zugleich räumte er ein: „Jeder Kredit, den wir vergeben, ist am Ende ein Risiko.“

Nicht glücklich

Um eine Einschätzung der Lage gebeten, sagte Ibsch: „Wir sind als Sparkasse natürlich überhaupt nicht glücklich über diese Situation, weil unser Geschäft als Sparkasse ein ganz anderes ist. Wir sammeln die Euros der Menschen im Salzlandkreis ein und verleihen sie hier an die Menschen, die bauen wollen, die Kredite brauchen sowie an die Unternehmen. Die NordLB hat ein ganz anderes Geschäftsmodell - internationale Geschäfte. Und hat sich stark verhoben an ihren Schiffskrediten. Das ist bekannt.“

Der Großteil dieses Schiffsportfolios sei bis zur Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008/2009 aufgebaut worden. „Da wurden aus den Schiffen irgendwann Unterseeboote. Die Frachtraten sind drastisch gesunken. Seit dem gibt es diese Misere“, sagte der Sparkassenvorstand. Er bedauert, dass die Köpfe, die damals bei der NordLB verantwortlich waren, heute leider alle nicht mehr da seien. Wie man in dieser Größenordnung ins Schiffsgeschäft einsteigen konnte, sei heute nicht mehr nachvollziehbar. Es sei völlig unverständlich, wie man überhaupt solche Risiken eingehen konnte.

Ibsch: „Was man dem heutigen Vorstand der NordLB sagen muss, ist sicherlich, dass man lange das Ausmaß und die Dimension insbesondere der Schiffskredite und deren Auswirkungen nicht offen genug dargestellt hat.“