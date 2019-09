Weil es zweimal hintereinander zu Fischsterben in der Bode kam, haben die Staßfurter Angler die Nase voll.

Staßfurt l Ist die Arbeit der Angler in der Bode eigentlich gefährlich? Was, wenn die Kadaver der Fische mit Gift versetzt sind? Was, wenn die Haut in Kontakt mit Schadstoffen im Wasser kommt? Das haben sich Uwe Sander, Steffen Horn und Matthias Müller oft gefragt, als sie Anfang August um die 200 Kilogramm toten Fisch aus der Bode holten. Außerdem gibt es in Staßfurt Angler, die Fische aus der Bode essen, obwohl die offizielle Anweisung ‚Auf eigene Gefahr‘ heißt.

„Mein Sohn hat seine Wathose nach unseren Einsätzen weggeschmissen. Man weiß ja nicht, welche Giftstoffe man sonst mit nach Hause bringt“, erklärt Gewässerwart Uwe Sander, der beim Sportfischerverein Staßfurt die Aufräumaktionen organisiert hatte. Von keiner offiziellen Stelle wurden die Angler bisher informiert, ob Wasser oder Fische schädlich sein könnten. Außerdem können sie ihre Netze, Eimer und Schaufeln nach solchen Einsätzen eigentlich auch entsorgen. „Das ist unser persönliches Geld, das wir investiert haben“, so Uwe Sander.

Geld für Besatz nach Fischsterben weg

Dass die Angler jedes Jahr neue Fische in die Bode setzen, war dieses Mal auch umsonst. 1200 Euro pro Jahr bekommt der Sportfischerverein vom Landesanglerverband für den Besatz. Das ist genau die Summe, die beim aktuellen Fischsterben verloren ging. Ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von 1260 Euro ist entstanden.

Bilder Michael Hauschild (links) und Frank Rögner (rechts) von der SPD-Fraktion übergeben Steffen Horn und Matthias Müller vom Sportfischerverein...



„Wenn wir jedes Jahr umsonst Fische einsetzen, die dann verenden, macht es keinen Sinn“, erklärt Uwe Sander. Denn in jedem Sommer regis-trieren die Angler Fischsterben in der Bode, wenn auch nicht so massiv und zweifach wie in diesem Jahr.

„Bei uns gibt es aktuell die Überlegung, unseren Pachtvertrag für die Bode zu kündigen“, erklärt Uwe Sander. Diese Gedanken stehen nicht zum ersten Mal nach einem Fischsterben im Raum. Man ist dazu in Verhandlung mit dem Landesanglerverband Sachsen-Anhalt.

Generell werden jeweils Teilabschnitte der Bode an Anglervereine verpachtet und zur Pflege übergeben. Die Vereine überweisen eine nicht geringe Gebühr an den Anglerverband, der die Pachten als Dachverband dann an das Land Sachsen-Anhalt zahlt. Im Fall der Bode in Staßfurt ist der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) der Verpächter. Dieser ist in Staßfurt auch zuständig für das Mähen des Bodeufers und Sedimentarbeiten.

Landesverband pflichtet Staßfurtern bei

Der aktuelle Pachtvertrag läuft eigentlich bis Ende 2030. „Wir müssen uns im Verein und mit dem Landesverband noch genauer dazu absprechen“, so Uwe Sander über den aktuellen Stand. Matthias Kabel, Geschäftsführer vom Landesanglerverband, kann die Staßfurter verstehen: „Natürlich macht der Fischbesatz bei solchen Vorkommnissen keinen Sinn.“ Der Verband selbst hatte sich kürzlich bei der Umweltministerin wegen des Fischsterbens beschwert. Der Bode gehe es in Staßfurt sowieso nicht gut. Eine Art chemische Barriere der industriellen Einleitungen halte sowieso schon viele Fische fern.

Dass Angler nur etwas Leckeres auf den Teller bekommen wollen, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Viele Angler setzen ihre „Beute“ wieder zurück ins Wasser. Es geht um die Hege und Pflege des Gewässers und des Fischbestands.

Matthias Kabel vom Anglerverband Sachen-Anhalt erklärt: „Der Besatz mit Fischen ist wichtig, um die Artenvielfalt zu erhalten. Es werden gezielt Fischarten eingesetzt, zum Beispiel auch um invasive Arten in Schach zu halten.“ Angler holen außerdem Müll und Unrat aus dem Fluss, der sonst wahrscheinlich schon meterhoch am Ufer liegen würde. Das Gewässer wird regelmäßig kontrolliert. „Mit einem Anglerverein als Pächter gibt es immer jemanden, der vor Ort ein Auge darauf hat“, so Kabel.

Wer kümmert sich um die Bode?

Wenn die Angler in Staßfurt kündigen und sich kein neuer Verein als Pächter findet, ist das LHW zuständig. Es wäre kaum vorstellbar, dass eine Behörde mit fest eingetaktetem Personal regelmäßig Kontrollen, Besatz und Säuberung an einem Fluss leisten kann, sagt der Verbandsgeschäftsführer. Kümmern würde sich also niemand mehr um die Bode.

Die Staßfurter Angler sind froh, dass wenigstens der Oberbürgermeister angerufen und einen Termin mit ihnen gemacht hat. Gefreut haben sich Uwe Sander, Steffen Horn und Matthias Müller auch, als sie eine Spende von der SPD-Fraktion bekamen. Die 100 Euro sind gedacht als „Anerkennung und Wertschätzung der durch die Angler geleisteten, nicht hoch genug einzuschätzenden Arbeit nach dem Fischsterben“, so Frank Rögner von der SPD.