Die ersten Landtagsabgeordneten befassen sich jetzt genauer mit der Staßfurter Petition zum Fischsterben.

Staßfurt/Magdeburg l Die Verursachersuche ist verzwickt, Nachweise sind schwierig und das Thema ist komplex. Dennoch müssen sich Landtagsabgeordnete ins Thema Staßfurter Fischsterben vertiefen, nachhaken und Details ausbuddeln. Eine Delegation aus dem Magdeburger Landtag war am Mittwoch in Staßfurt, um Vorarbeit zur Petition zu leisten. Bevor sich die Fachpolitiker aus den Bereichen Umwelt und Wirtschaft den Kanal nahe Liebesbrücke anschauten, wo im Sommer das Fischsterben auftrat, tauchten sie bei einer Beratung tief ins Thema ein.

Die Einbringerin der Petition zum Fischsterben, Stadträtin Bianca Görke (Die Linke) hatte einige Mitglieder ihrer Partei aus dem Landtag eingeladen, wo die Staßfurter Eingabe aktuell auf dem Tisch ist. In dem Zuge hatte die Delegation auch eine Einladung des Sodawerks für diese Woche bekommen, das bereit zu einem Gespräch war. Allerdings war dies terminlich nicht einzurichten.

Angler informiert

Dieter Düsterhöft vom Anglerverein Staßfurt, auch eingeladen, vermittelte der Runde der Abgeordneten einen Eindruck von der Dimension des regelmäßigen Fischsterbens in Staßfurt. Er erklärte unter anderem: „Wir setzen nicht ohne Grund seit einigen Jahren keine Fische mehr in Staßfurt in die Bode. Dennoch wandern sie und kommen hier an.“ Zudem sei der Fischbestand nahe Wehr einer der schlechtesten in ganz Sachsen-Anhalt. Der Anglerverein will aus dem Pachtvertrag zur Bode raus. „Wir haben es satt“, so Dieter Düsterhöft

Eine erste Antwort zu ihrer Petition, die Bianca Görke im Sommer mit 925 Unterschriften an den Landtag übergeben hatte, ist bei ihr bereits eingetrudelt. Die Landesregierung geht darin grob auf die Forderungen der Petition ein, die Einleitungen des Sodawerks in den Fluss umweltverträglicher zu machen. Bianca Görke sagt: „Diese erste Zwischeninformation ist ernüchternd. Die Landesregierung redet alles schön. Was wir fordern, geht angeblich nicht. Alle Standards würden eingehalten oder es wird noch geprüft.“

Wichtig hierbei: Es handelt sich um eine Vorab-Antwort der Landesregierung. Diese beschreibt den aktuellen Stand der Dinge. Um die Situation aber wirklich zu verbessern, kann und wird der Petitionsausschuss weitere, konkrete Maßnahmen fordern.

Chemikalien im Fokus

In Staßfurt versuchten die Landtagsabgeordneten bei ihrem Treffen der genauen Quelle der schädlichen Einleitungen auf die Schliche zu kommen. Die Linken-Fraktion geht davon aus, dass Chemikalien des Sodawerks die Ursache sind. Dieter Düsterhöft brachte dazu das Anglersprichwort aus Staßfurt: „Wenn die Soda ihre Abschalttage hat, dann haben wir Fischsterben.“

Konkrete Ideen der Delegation am Mittwoch waren: Landesbehörden sollen Messpunkte dort einrichten, wo man die Abwässer der verschiedenen Einleiter noch unterscheiden kann. Der Umgang mit Ammoniak im Werk soll geprüft werden. Analysen von Uferboden und Pflanzen in der Bode sollen durchgeführt werden. Warum wurde ein Notstromaggregat erst jetzt installiert und „warum gibt es erst seit 2017 einen Havarieplan“, fragte Görke.

Christina Buchheim, Vorsitzende des Petitionsausschusses, erklärte in Staßfurt: Schon am nächsten Donnerstag sei das Fischsterben Thema in ihrem Landtagsausschuss. Der Vor-Ort-Termin des Ausschusses in Staßfurt, wo eine Lösung ausgehandelt werden soll, wird erst im nächsten Sommer stattfinden, „denn dann haben wir wieder die Situation des Niedrigwassers in der Bode.“