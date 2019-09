Bei der Debatte über das Staßfurter Fischsterben im Landtag Sachsen-Anhalt verkündet das Umweltministerium mehr Kontrollen.

Magdeburg l Eineinhalb Stunden diskutierte der Umweltausschuss des Landtags Sachsen-Anhalt am Mittwoch, 11. September, über Industrie- und Noteinleitungen in Flüsse und das Fischsterben in Staßfurt. Die Landtagsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen und AfD hatten dafür gesorgt, dass die 15 Landtagsmitglieder und Vertreter des Umweltministeriums das Thema öffentlich besprachen.

Neue Messstelle am und im Sodakanal

Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) verkündete kurz vor dem Ausschuss ein „Sondermess-programm“, um die Gewässerqualität der Bode besser zu überwachen. Der Gewässerkundliche Landesdienst hat neue Messstellen in Staßfurt eingerichtet und untersucht so verschiedene Einleitstellen.

Eine der neuen Messstellen soll an der Einleitstelle der Soda nahe Liebesbrücke sein. Proben würde dort sowohl in der Bode als auch im Kanal selbst genommen. „Dadurch werden wir uns der Frage nähern, was dort drin ist“, so Dalbert. Dies könne bei drei verschiedenen Einleitern Aufklärung bringen. Erste Proben wurden bereits Anfang September genommen. Eine Messung pro Monat ist angesetzt. Dalbert: „Ende des Jahres wird nach vier Monaten schon eine erste Zusammenfassung der Ergebnisse möglich sein.“ Mit konkreten Messwerte könne man Aufklärung und Transparenz schaffen.

Kein weiß genau, was eingeleitet wird

Außerdem sprach Dalbert von einem „Bündel an Maßnahmen“, die Umweltministerium und Ciech Soda gemeinsam erarbeitet haben: Mehr Eigenüberwachungen des Unternehmens, weniger Warmwasserzufuhr in die Bode, Einleiten von zusätzlichem Sauerstoff in die Bode (bei Sauerstoffmangel, etwa bei Niedrigwasser im Sommer) und mehr Sicherheitsmaßnahmen für Havarien im Werk. Dalbert wolle das Werk „ein Stück weit mehr in die Verantwortung nehmen.“ Am Kanal nahe Liebesbrücke kontrolliere das Sodawerk selbst einmal täglich ph-Wert und Temperatur.

Anfang Oktober sollen außerdem Behörden von Salzlandkreis und Land sowie Firmen in Staßfurt zusammenkommen, um Verbesserungsmöglichkeiten für die Bode zu besprechen. Geprüft werden soll, welche der 60 Einleitgenehmigungen in die Staßfurter Bode überhaupt noch genutzt werden und was genau eingeleitet wird. Man wolle einen aktuellen Stand erarbeiten.

Werk laut Ministerin 2018 schuld

Überraschend war die Aussage der Ministerin zum Fischsterben im November 2018 in Staßfurt. Anders als es das Umweltministerium in seinen schriftlichen Antworten an die Abgeordneten Matthias Büttner und Lydia Funke (beide AfD) erklärte – dort war kein Zusammenhang zwischen der Soda-Havarie 2018 und dem Fischsterben hergestellt worden – sieht die Ministerin das Sodawerk eindeutig als verantwortlich. „An der Bode sind wir sensibilisiert, weil wir wissen, dass 2018 ein Fischsterben stattfand, das auf einen Fehler der Ciech Soda zurückzuführen war. Das haben sie zugegeben. Das ist unstrittig.“ Der strafrechtliche Nachweis zwischen Ammoniakeinleitung und Fischsterben stehe auf einem anderen Blatt.

Ausschussmitglied Detlef Gürth (CDU) hatte zuvor das Fischsterben in Staßfurt als wiederkehrend bezeichnet und Nachfragen gestellt. Die Ministerin räumte ein, man sei in Sachen Gewässerdurchgängigkeit bei der Bode (Wehre oder chemische Barrieren sind Hindernisse) „noch nicht da, wo wir sein wollten“. Außerdem werde man auch in Zukunft „aufgrund von klimatischen Veränderungen“ mit weiteren Fischsterben rechnen müssen.

Zum aktuellen Staßfurter Fischsterben müsse man laut Ministerin auf die Ergebnisse der Wasserproben warten, die zur Zeit noch bei der Staatsanwaltschaft liegen. Offizielle Erklärung der Salzlandkreisverwaltung waren Niedrigwasser und hohe Temperaturen.

Abgeordnete empört über "halbe" Infos

Ärger gab es hinsichtlich der Fragen, die die Abgeordneten Büttner und Funke als Anfragen an die Landesregierung in der Vergangenheit gestellt hatten und von umfassenden Informationen in den Antworten ausgegangen waren. Eine Liste von 60 Einleitungen jeglicher Art in die Bode in Staßfurt hatte Matthias Büttner bekommen. Für den Kanal nahe der Liebesbrücke war nur das Sodawerk als Einleiter verzeichnet. In der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass auch OHplus und die Stadt Staßfurt in den Kanal einleiten dürfen. Büttner empörte sich, dass ihm die Information vorenthalten wurde. Eine Mitarbeiterin des Umweltministeriums erklärte im Ausschuss: Er habe nur nach Einleitungen gefragt, aber Indirekteinleitungen gäbe es zusätzlich noch. Diese Genehmigungen würden vom Salzlandkreis erteilt, wenn sie dem Fluss nicht schaden. Daher solle das Sodawerk nun auch besser kontrollieren, wer was in ihren Kanal einleitet. Diese Art der Antwort fand Funke „äußerst fragwürdig“.

Funke forderte, dem Sodawerk technische Lösungen zur Aufbereitung des Produktionsabwassers anzuordnen. Büttner forderte eine Permanentüberwachung der Soda-Einleitungen mit Alarmsystem. Ministerin Dalbert erklärte aber, bei Wasser sei es nicht möglich, dauerhaft und automatisch Werte zu nehmen. Die neuen monatlichen Proben seien im Vergleich zu den jährlichen Abfragen der Werte eine besonders strenge Überwachung. Da man alle Einleiter nahe der Liebesbrücke kenne, wisse das Ministerium, auf welche Schadstoffe hin untersucht werden müsse.

Klamauk oder Ernst?

Die Interessengemeinschaft Bode-Lachs forderte als Gäste im Ausschuss, „die Sache sehr ernst zu nehmen“, so Mitglied Gerhard Kleve. Ausschussmitglied Bernhard Daldrup (CDU) bezeichnete die Debatte als „Klamauk“: „Ich weiß nicht, worüber wir uns aufregen.“ Man könne niemandem bewusstes verbotenes Einleiten von Schadstoffen unterstellen. Hundertprozentiger Gewässerschutz sei nicht möglich, „sonst könne wir hier zu machen.“