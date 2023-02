Staßfurt - Über mehrere Etagen erstreckt sich das Taifun Fitness Center am Athenslebener Weg. Am Nachmittag ist fast jedes der Geräte und der Freihantelbereich belegt. Über fehlende Kundschaft kann sich Studiobetreiber David Bartholomäus also nicht beklagen. „Der Januar ist traditionell der stärkste Monat bei uns. Da rennen uns die Leute die Bude ein“, erzählt der Leiter des Studios, der auch noch eine Filiale in Egeln besitzt.