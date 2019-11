Feuerkorb bei Staßfurt in Flammen. Foto: Falk Rockmann

Die Openair-Party "Staßfurt in Flammen" wird selbst bei Regen intensiv gefeiert.

Staßfurt l „Wir sind extrem skeptisch vier Stunden bei Regen hierher gefahren“, berichtet Andi Robitzky. Mit Tom Reese steht er gleich als Schlager-Duo Neon auf der Bühne des Sperlingsbergs. Die Jungs „ölen“ kurz noch ihre Stimme mit einem Bierchen. Und sind „mega dankbar, dass die Leute bei diesem Wetter trotzdem gekommen sind und abfeiern“.

Die Regenwolken sind mittlerweile abgezogen. Dank Anni Perka mit ihrer starken Stimme. Sie hat die Besucher als erster Stargast am Freitagabend in Feierlaune gebracht. Wie sie das bei solchem Wetter mit der Stimme schafft? „Etwas Warmes vorher trinken und warm einpacken“, verrät die sympathische Sängerin später bei der Autogrammstunde. „Das Publikum macht dann den Rest. Da wird einem schnell warm, und man vergisst, dass es kalt ist.“

Stars zum Anfassen erlebten die Staßfurter schließlich auch mit Neon und Markus Becker bei der Autogrammstunde. Die vier Stimmungskanonen finden „Staßfurt in Flammen“ offensichtlich so klasse, dass sie nicht auf die Uhr schauen. Markus Becker geht nach Feuerwerk und Autogrammstunde sogar nochmal auf die Bühne, als Ventura Fox schon zum Partyausklang spielt und die meisten Besucher nach dem Feuerwerk heimwärts ziehen. „Die Stimmung ist genauso toll wie vor sechs Jahren“, erinnert sich der „Vater des Roten Pferds“, „Ist ein nettes Volk hier, und ich komme gern wieder, wenn ich darf.“

Bilder „Staßfurt in Flammen XV“ wird den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Staßfurt in besonderer Erinnerung bleiben. Zu diesem Fest wurden ihnen...



Anni Perka vertreibt mit ihrer guten Laune den anfänglichen Regen und singt sich in die Herzen der Partygäste. Die gebürtige Hamburgerin ging auch ins...



Schlug wie vor sechs Jahren gleich wieder ein mit seinem Party-Hit vom „Roten Pferd“ - Markus Becker auf dem Sperlingsberg. Foto: Falk Rockmann



Ein fabelhaftes Farbenmeer zauberten die Pyrotechniker aus Löbejün wieder in den Nachthimmel. Für doppelte Freude sorgt der Stadtsee. Foto: Falk Rockmann



Bereuten ihre weite Regenfahrt vom Ruhrpott in die Salzstadt keineswegs: Tom Reese und Andi Robitzky als Schlagerduo Neon. Foto: Falk Rockmann



Salzfee Jenny, gerade 20 Jahre jung geworden, brachte schonmal die Salzfee von 2026 zum Schnuppern mit – ihre Schwester Amy. Foto: Falk Rockmann



Trocknertrommeln verdienen ihren Namen so auch nach ihrem für sie bestimmten Leben. Foto: Falk Rockmann



Der Trainer vom SV Förderstedt Artan Isufi (3. von rechts) feiert mit Freunden aus Blankenburg und Braunschweig. Foto: Falk Rockmann



DJ Franky verbeugt sich während eines Künstlerwechsels auf der Bühne vor den Staßfurtern und ihren „Chören“. Foto: Falk Rockmann



Die meisten Zuschauer konservieren die faszinierende Feuerwerkshow. Foto: Falk Rockmann



Der Stadtsee sorgt für doppelte Freude bei der Pyroshow aus Löbejün. Foto: Falk Rockmann



Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Ausrüstung. Dieser kleine Mann hat alles richtig gemacht beim Fackelumzug. Foto: Falk Rockmann



„Staßfurt in Flammen“ - immer ein Fest für alle Generationen. Foto: Falk Rockmann



Das „Feuerbändchen“ waren die drei Acts Wert, selbst, was die Pyrotechniker aus Löbejün über den Stadtsee zauberten, wäre es das schon gewesen. Die Besucher am Ufer honorierten die Show mit Licht- und Knalleffekten der Feuerwerker mit Applaus.

Zu schätzen wussten die Besucher in diesem Jahr besonders auch die Feuerkörbe, die Zuwachs erhalten hatten entlang der Steinstraße. Die Wärmespender zogen das Nass zumindest teilweise aus den Kleidern. Und sorgten natürlich wieder für Lagerfeuer-Feeling in der Stadt.

Feiern bei jedem Wetter

Besucher wie Grit Compera wissen Mühen und Risiko, die der Gewerbeverein Staßfurt als Veranstalter jedes Mal eingeht, zu schätzen. „Wenn schonmal was los ist, gehen wir auch hin.“ Egal bei welchem Wetter. „Wir feiern auch bei Regen“, erklärt Margot Lange. Die Braunschweigerin besucht ihre Freundin in Staßfurt und freut sich über die Gelegenheit dieser großen Open-Air-Party.

Den Aufwand für das kurze, aber intensive Fest haben auch die Händler und Gewerbetreibenden nicht gescheut, die teilweise vor den Läden mit Ausnahme-Angeboten lockten, wie zum Beispiel der legendäre hausgemachte Ingwer-Glühwein der Apotheke. In ihrem Lottoshop konnte sie Kunden begrüßen, die sie noch nie zuvor gesehen habe, resümierte Roswitha Hönig. Auch das ist ein Ergebnis von „Staßfurt in Flammen“. Und auch am Vormittag danach wirkte die Steinstraße belebter als sonst.

Die Organisatoren sind jedenfalls glücklich, dass der überwiegende Teil der Straßenfestfreunde trotz des Regens treu geblieben ist. Vielleicht kann man das Durchhaltevermögen auch als eine Art Abhärtung für die kommende kühle Jahreszeit empfinden.

Für die Macher von „Staßfurt in Flammen“ ist derweil „nach dem Fest vor dem Fest“.