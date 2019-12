Beim Probefischen in der Nuthe bei Zerbst hält Steffen Zahn, der das Wanderfischprogramm in Sachsen-Anhalt leitet, ein vier Kilogramm schweres, laichtragendes Lachsweibchen. Es wurde vor drei bis vier Jahren ausgesetzt, was an einer Markierung am Bauch erkennbar ist. In der Zwischenzeit war es bis in den Atlantik geschwommen und ist nun zum Laichen zurückgekehrt. Foto: K.-D. Gabbert/dpa

Der Lachs sollte die Bode als Laichplatz schon lange zurückerobert haben. Aber Wehre und Industrieabwässer machen den Fluss unbewohnbar.

Staßfurt l „Flüsse sind nicht nur Spiegelbilder der von ihnen durchflossenen Landschaften. Kenner können in ihnen lesen, wie die Menschen an ihren Ufern zur Natur und ihrer nachhaltigen Nutzung und Bewahrung stehen.“ Vor dem Hintergrund des weltweiten Artensterbens kommt der Verfasser dieser Zeilen nahezu poetisch zum Schluss: „Natürliche Fließgewässer-Lebensräume beherbergen nicht nur die größte Artenvielfalt überhaupt. Das Element Wasser stellt auch unser wichtigstes Lebensmittel und die Lebensgrundlage auf diesem Planeten dar.“

Bode als Laichplatz

Der Verfasser dieser Zeilen, Heimo Reilein, vertritt eine Gemeinschaft von Flussschützern, die sich Sachsen-anhalt-weit für Gewässer, Fische und besonders den Lachs einsetzt. Diese Interessengemeinschaft „Bode-Lachs“ wartet schon seit Jahren auf die Rückkehr des Lachses in die Bode. Diese könnte wie auch die Selke, ein Zufluss der Bode im Harz, Laichplatz für den Wanderfisch sein: „Nach wissenschaftlicher Einschätzung wäre die Bode in der Lage, zirka zehn Prozent der gesamten Mindestpopulationsgröße, zirka 10 000 Individuen, hervorzubringen, sofern das Land Sachsen-Anhalt es ermöglicht, dass die Lachse die nach wie vor existierenden Laichareale in der Bode und Selke zwischen dem Harz-Rand und Krottorf wieder erreichen können.“

Bis heute sind für die Flussschützer die negativen Folgen der Industrialisierung in Sachsen-Anhalt schuld daran, dass der Lachs aus der Bode verdrängt wurde – die „rücksichtslose Unterordnung ökologischer Aspekte gegenüber wirtschaftlichen Interessen“, so Reilein. Laichplätze und Lebensräume wurden verbaut für Wasserkraft und Schifffahrt und durch Abwassereinleitungen, Gewässerbegradigungen und Stauhaltungen unbewohnbar gemacht. Auch Wanderfische wie Stör, Maifisch und Flussneunauge sind deswegen verschwunden.

Heimo Reilein: „Nach wie vor stehen marode Wehranlagen ohne Stau- und Wasserrecht im Fluss, die niemand mehr braucht.“ Beispiel Staßfurt: Das Wehr ist ein Hindernis für Fische, hat ökologisch keinen Sinn und ist nur dazu da, Wasser für die Sodaproduktion anzustauen.

Wehre machen ökologisch keinen Sinn

Das Land Sachsen-Anhalt hat eine Fischtreppe für 1,3 Millionen Euro bauen lassen, damit Fische das Wehr umschwimmen können. Auch vor dem Hintergrund des Staßfurter Fischsterbens war der Bau als Steuerverschwendung bezeichnet worden.

Zur Kritik der Flussschützer in Sachen Wehre räumt die Sprecherin des Umweltministeriums Sachsen-Anhalt, Jenny Schwarz, ein: „Das Land arbeitet intensiv daran, Hindernisse wie Wehre wieder durchwanderbar zu machen. Dazu werden die Wehre in der Bode sukzessive umgestaltet.“ Sind die Hindernisse beseitigt oder durch Fischtreppen überwindbar, solle in Zukunft auch das Bode- und Selke-System „möglichst zeitnah in das Wanderfischprogramm des Landes“ aufgenommen werden. Dass die Zuflüsse zur Elbe für das Heranwachsen junger Wanderfische geeignet sind, hat sich das Umweltministerium in einer 2007 selbst in Auftrag gegebenen Studie bestätigen lassen.

Industrieabwässer schaden Fluss

Zweites Problem sind für die Flussschützer die salzhaltigen Abwässer, die in Staßfurt aus der Sodaproduktion in die Bode geleitet werden. Das führt zu einem „schlechten ökologischen Potential“ und einem „nicht guten chemischen Zustand“ wie Dokumente der Landesregierung bestätigen. Dennoch muss das Sodawerk eine Pipeline, die das Abwasser in Zukunft in die Elbe transportieren und die Bode entlasten soll, frühestens 2027 bauen.

Für die Interessengemeinschaft „Bode-Lachs“ ist es lachhaft, dass diese Zustände im Sachsen-Anhalt des 21. Jahrhundert heute noch andauern. „Die Wasserrahmenrichtlinie sollte schon längst umgesetzt sein“, so Heimo Reilein über Umweltstandards der Europäischen Union. Stattdessen hat Sachsen-Anhalt wie viele andere Länder die Umsetzung auf 2027 verschoben, da das geforderte Mindestmaß an Gewässergesundheit fast nirgendwo in Deutschland erreicht wurde.

Auch der Leiter des Wanderfischprogramms Sachsen-Anhalt, Steffen Zahn vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam, erklärt in einer aktuellen Abhandlung: „Die eingeschränkte ökologische Durchgängigkeit sowie stoffliche Belastungen aus der Soda-Industrie stellen für das Bode-System derzeit die Hauptproblem dar.“ Vor allem Wehr und Wasserkraftanlagen in Calbe machten die Saale unpassierbar für den Lachs.

Wanderfischprogramm des Landes

Das Umweltministerium Sachsen-Anhalts weist die Kritik der Flussschützer zurück, zu wenig für den Lachs zu tun: Das Land betreibt das „Wanderfisch-Programm Sachsen-Anhalt“. „Im Rahmen dieses Programms wurden beginnend ab Herbst 2009 Erstbesatzmaßnahmen mit jungen Lachsen und Meerforellen in zwei Nebenflüssen der Elbe, 2009 zunächst in der Nuthe (Fläming) und ab 2012 im Jeetze-System (Altmark), durchgeführt“, so Sprecherin Schwarz. Auch für Bode und Selke hege man große Hoffnungen, dass sich in Zukunft Lachse und Meerforellen wiederansiedeln könnten.

Mit der ökologischen Umgestaltung des Stadtwehrs Dessau und der neuen Durchgängigkeit des Muldestausees habe das Land 13 Millionen Euro in die Voraussetzung für die Wiederbesiedlung des Muldesystems durch Wanderfische bis nach Böhmen und ins Erzgebirge geschaffen. In das Wanderfischprogramm fließen 60 000 bis 70 000 Euro pro Jahr. Außerdem finanziere man die Besatzfische, die anteilig von den Anglerverbänden mitgetragen werden. Für Fischtreppen und andere Bauten wurden zwischen 2007 und 2021 rund 68 Millionen Euro ausgegeben.

Lachspopulation noch nicht groß genug

Für den Projektleiter des Wanderfischprogramms Steffen Zahn sind die Wiederansiedlungen des Lachses bei Zerbst und in der Altmark zwar erfolgreich und funktionieren. Allerdings gibt es in den Zuflüssen der Elbe noch zu wenig Laichplätze und Lebensräume für Jungfische. Das Ziel, dass die Lachspopulation ausreichend groß ist und sich selbst erhält, sei noch nicht erreicht.

Die Interessengemeinschaft „Bode-Lachs“ will demnächst stärker gegen nicht eingehaltene Umweltstandards vorgehen. Reilein: „Wir werden weiterhin mit viel Herzblut darum kämpfen, dass die Wiederansiedlung des Lachses vollzogen wird, um der Bode ein Stück ursprüngliche Natur wiederzugeben, die es dann für unsere Kinder und Kindeskinder zu erhalten gilt.“