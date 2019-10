Havarie auf dem Flughafen Cochstedt: Der Anbau des Passagierterminals ist eingestürzt. Ursache ist ein technischer Defekt.

Cochstedt l Der Anbau des Passagierterminals des Verkehrsflughafens Cochstedt ist am Donnerstagmitta eingestürzt. Hecklingens Stadtwehrleiter Heinz Broda, der dort mit 18 Kameraden der Wehren Hecklingen, Cochstedt, Groß Börnecke, Schneidlingen zum Einsatz kam, nannte als Grund dafür einen technischen Defekt.

„Dadurch ist der Kompressor nicht mehr gelaufen, der das Dach aufgebläht hatte. Daraufhin hat sich in der Plane ein Wassersack gebildet, der die Leichtbaukonstruktion zum Einsturz brachte“, sagte Broda. Menschen wurden dadurch nicht verletzt, stellten die Kameraden bei ihrer Kontrolle fest. Zuvor hatte ein Elektriker dort die Stromversorgung abgestellt.

Der Anbau war 2011 vom dänischen Investor Peter Solbeck errichtet worden, der den Airport kurz zuvor vom Land gekauft hatte. Das Objekt war eine Vorraussetzung dafür, um dort den Passagierverkehr mit der irischen Airline Ryanair aufnehmen zu können.