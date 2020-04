Keine Forschung, keine Infos. Die Corona-Pandemie geht auch am Flughafen Cochstedt nicht spurlos vorüber.

Hecklingen/Cochstedt l „Aktuell gibt es keine Forschungsaktivitäten wie auch andere nicht, da sich das DLR in den Minimalbetrieb begeben hat. Bereits abgeschlossene Maßnahmen sind davon unbenommen“, sagte DLR-Pressesprecher Andreas Schütz auf Anfrage der Staßfurter Volksstimme wie es auf dem Airport Cochstedt weiter geht. Auf dem Verkehrsflughafen will das DLR das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) aufbauen.

Abgesagt wurde auch die vom DLR für den 4. Mai angekündigte Informationsveranstaltung vor Ort, mit der die Bürger der Stadt Hecklingen und darüber hinaus über die geplanten Aktivitäten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Cochstedt aus erster Hand unterrichtet werden sollten.

„Aktuell gehe ich davon aus, dass diese nicht an diesem Termin stattfinden wird. Dies auf Grund der aktuellen Situation und da niemand eine Aussage treffen kann, wann und in welchem Rahmen Veranstaltungen durchgeführt werden können“, sagte Andreas Schütz und fügte hinzu: „Wie und wann wir die aktuellen Herausforderungen bewältigen können und welche Auswirkungen diese auf unsere Arbeit haben werden, werden wir sagen können, wenn der weitere Verlauf des gegenwärtigen Geschehens absehbar ist.“

Die DLR-Standorte hatten am 19. März bis vorerst zum 19. April 2020 ihre Pforten geschlossen. Der Betrieb und die Sicherheit von Laboren, Anlagen und Einrichtungen seien gewährleistet, hieß es. Das DLR ist bestrebt, mit diesen Maßnahmen einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus konsequent entgegenzuwirken.

Flughafen soll 2021 öffnen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hatte den insolventen Verkehrsflughafen Cochstedt im vergangenen Jahr übernommen. Auf dem weitläufigen Gelände soll ein Helmholtz-Institut entstehen. Damit verbunden ist die Wiederinbetriebnahme des Aiports, auf dem der Flugverkehr ruht. Geplant ist, den Flughafen am 1. Mai 2021 wieder zu eröffnen und zunächst erst einmal auf kleiner Flamme wieder ans Netz zu bringen. Dort sollen dann anfangs kleine Flugzeuge starten und landen können, später dann auch wieder größere Maschinen.

Wie der kommissarische Leiter des Nationalen Erprobungszentrums für unbemannte Luftfahrtsysteme, Daniel Sülberg, Anfang Januar in einer Veranstaltung in der Magdeburger Universität angekündigt hatte, will das DLR noch in diesem Jahr rund sechs Millionen Euro am Standort Cochstedt investieren. Das Geld soll für den Aufbau des Institutes einschließlich des Mobiliars sowie für die Herrichtung des Towers und für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen verwandt werden. Allein die Wiederinbetriebnahme des Flughafens werde rund zwei Millionen Euro kosten. Geplant sei auch ein neuer Hangar. Die Rede war im Januar von einem Personalbedarf von ungefähr 30 Leuten.