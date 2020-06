Pläne, den Flughafen Cochstedt zum internationen Testzentrum für Drohnen zu entwickeln, sind für Hecklingen wie ein Fünfer im Lotto.

Cochstedt/Hecklingen l Auf dem Flugplatz Cochstedt, der zu einem Drohnen-Forschungs- und Testzentrum entwickelt wird, plant das Deutsche Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR einen Termin zur Besichtigung auch für die Bevölkerung. Das sagte Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) im Stadtrat.

Epperlein hatte an einer einer Infoveranstaltung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) auf dem Airport teilgenommen. Zu den Teilnehmern des Termins zählte auch Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD).

Das Nationale Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) am Flughafen Cochstedt soll am 1. Mai 2021 offiziell den Betrieb aufnehmen (die Volksstimme berichtete).

Bilder Bürgermeister Uwe Epperlein (r.) und Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart im Gespräch mit Minister Armin Willingmann (l.). Foto: René Kiel



Während der Veranstaltung sei zudem gesagt worden, so Epperlein, dass die Erprobung der unbemannten Flugobjekte nur über unbewohntem Gebiet erfolge, also nicht über den Orten. Keiner brauche Angst vor Drohnen über seinem Haus haben, so Epperlein. Er informierte weiter, dass Cochstedt unter 20 Flughäfen ausgewählt wurde, weil der Airport „beste Voraussetzungen aufgrund seiner Infrastruktur und Größe“ für die Forschungen des DLR mitbringe. Während der Veranstaltung sei zudem die Frage gestellt worden, ob geplant ist, den Flughafen für militärische Zwecke zu nutzen. Das habe das DLR entkräftet. Es sei bestätigt worden, so Epperlein, dass Cochstedt ausschließlich für eine „zivile Nutzung“ vorgesehen ist.

Der Ortsbürgermeister Cochstedts Wolfgang Weißbart (Die Linke) sagte der Staßfurter Volksstimme, dass noch einmal darauf hingewiesen wurde, welche Vorhaben geplant sind.

Zum Hintergrund: Der Flughafen soll mit dem Drohnentestzentrum als Freiraumlabor, aber auch als Schmelztiegel dienen für die 18 DLR-Institute, die in ganz Deutschland zu dem Thema forschen. Das DLR hatte den Flughafen Mitte 2019 erworben. Zehn Millionen Euro werden in die wissenschaftliche und betriebliche Infrastruktur investiert.

Der Flughafen habe eine große Bedeutung für die Wissenschaft, so Weißbart. Nicht nur das DLR würde dort forschen und entwickeln. Es finde auch ein internationaler Austausch statt, informierte der Ortschef weiter, was er erfahren hat. Spontan sei an diesem Tag gesagt worden, dass der „Name Cochstedt in die Welt hinausgetragen wird.“

Aus aller Herren Länder würden zukünftig Wissenschaftler erwartet, die auf dem Gebiet der unbemannten Luftfahrt mit Drohnen Tests durchführen und forschen. „Da geht mir als Ortsbürgermeister das Herz auf“, sagte Weißbart. Er kann voll bestätigen, was der Wirtschaftsminister gesagt hatte, und zitiert Armin Willingmann: „ Das Drohnen-Testzentrum ist für Cochstedt wie ein Fünfer im Lotto.“

Erste Versuchsreihen mit Drohnen und Tests zur Lärmreduzierung von Verkehrsflugzeugen fanden in Cochstedt in den letzten Monaten schon statt. Neben der Entwicklung der Technologie sollen auch Drohnen zertifiziert und deren Bedienung geschult werden.

Eines der Projekte heißt „ALAADy“ (Automated Low Altitude Air Delivery). Eine Tragschrauber-Drohne, die bis zu 200 Kilogramm schwere Frachtstücke in niedrigen Flughöhen bis zu 500 Kilometer weit transportieren soll. Drohnen-Technik, die etwa in entlegenen Gebieten in Afrika für den Transport verschiedener Güter eingesetzt werden kann.