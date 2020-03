Die Gruft der ehemaligen Wolmirslebener Gutsbesitzerfamilie Schaeper befindet sich in einem sehr schlechten Zustand.

Wolmirsleben l Die Gemeinde Wolmirsleben will die unter Denkmalschutz stehende Gruft der ehemaligen Gutsbesitzerfamilie Schaeper auf dem Friedhof des Dorfes sanieren. Das hatte der Rat bereits Ende 2017 beschlossen.

„Wir haben beim Landesverwaltungsamt einen Antrag auf eine Förderung gestellt“, sagte Bürgermeister Knut Kluczka (CDU). Denn aus eigener Kraft wäre es der Kommune aufgrund der angespannten Finanzlage nicht möglich, dieses Vorhaben zu stemmen. Das Bauamt der Verbandsgemeinde hatte die Kosten für die Restaurierung vor mehr als zwei Jahren mit rund 300.000 Euro angegeben.

Höhe der Förderung unklar

„Wir haben die Vorgaben der Denkmalschützer erfüllt und auch eine Kostenschätzung vornehmen lassen“, sagte Kluczka, der von einer Summe im sechsstelligen Bereich sprach. „Das Landesverwaltungsamt muss jetzt entscheiden, ob und wie hoch die Arbeiten gefördert werden. Für den Rest müssen wir versuchen, es selbst hinzukriegen“, fügte das Ortsoberhaupt hinzu.

Die Familiengruft ist wahrscheinlich zur gleichen Zeit entstanden wie die benachbarte Leichen- beziehungsweise Trauerhalle, und zwar von 1912 bis 1914. Äußerlich hatte sie, wie die einer Kirche gleichende Halle, damals eine Verkleidung aus Naturstein bekommen, die nur noch im Eingangsbereich in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten ist.

„Der Rest des Bauwerkes weist einen sehr desolaten Bauzustand auf. Viele Teile der Natursteinverkleidung sind nicht mehr vorhanden. Außerdem ist die Grundkonstruktion stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass hier Sanierungsarbeiten in erheblichem Ausmaß getätigt werden müssen. Augenscheinlich ist auch die Abdichtung nicht mehr funktionsfähig, so dass auch hier umfangreiche Arbeiten durchzuführen sind“, schätzte der ehemalige Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Gerald Schierhorn, Ende 2017 in einer Ratssitzung ein. Die Natursteinverkleidung müsse geordnet zurückgebaut werden, fehlende Steine seien durch neues, ergänzendes Material zu ersetzen und nach einem zu erstellenden Verlegeplan neu zu verlegen.

Gemeinde für Erhalt verantwortlich

Weiterhin müssen die Fensteröffnungen mit einer entsprechenden Vergitterung versehen und die Eingangstür aufgearbeitet werden. Auch werde es unumgänglich sein, entsprechende Gehölzfällungen im unmittelbaren Umfeld vorzunehmen, um die notwendige Baufreiheit herzustellen.

Für den Erhalt der Anlage ist die Gemeinde verantwortlich, denn ihr wurde der 1833 angelegte Friedhof des Dorfes, einschließlich der Familiengruft, am 9. September 1996 von der Treuhandanstalt als Eigentum übertragen. Die einstigen Ackerflächen der Familie Schaeper hat die Treuhandanstalt jedoch verkauft.

In der Gruft, die in Wolmirsleben auch als Mausoleum bezeichnet wurde, liegen noch heute die sterblichen Überreste von Albert Gottfried Schaeper und seiner Ehefrau Maria Helene Auguste Schaeper, geborene Bartels, in zwei Zinksärgen, die vom Wetter stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Albert Gottfried verstarb 1922, seine Frau sechs Jahre später, hatte der inzwischen verstorbene Ortschronist Kurt Kluczka der Volksstimme Ende 2017 mitgeteilt.

Die Schaepers wurden 1945 wie alle Gutsbesitzerfamilien auf dem Boden der späteren DDR im Zuge der Bodenreform ihren Besitz los. „Da hat man auch das Mausoleum mit enteignet. Es wurde Eigentum des Volkes. Danach ist nichts Großartiges an dem Gebäude gemacht worden“, so der Bürgermeister.