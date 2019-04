Trainerin Carolin Osterwald (Mitte) bietet bei der Sport- und Karateschule Staßfurt Zumba-Kurse an. Der Verein verfügt über zwei Hallen und ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Klub sich mit neuen Ideen breiter aufstellen kann. Foto: Katja Tomischka

Staßfurt/Atzendorf l Das Ministerium für Inneres und Sport geht neue Wege. Mit der Kommision „Sport stärkt Heimat“ wurde kürzlich ein Zwischenbericht vorgestellt, der Handlungsempfehlungen für die Unterstützung von Sportvereinen im ländlichen Raum vorstellt. Die beiden Schwerpunktthemen sind dabei die Optimierung und Verzahnung bestehender Förderprogramme sowie die Sicherstellung der erforderlichen Sportinfrastruktur. Heißt: Sportvereine soll es leichter möglich sein, an Fördertöpfe heranzukommen, sie sollen wissen, an wen sie sich wenden sollen, welche bürokratischen Wege sie beschreiten müssen.

So soll natürlich die Überlebensfähigkeit von Sportvereinen gewährleistet werden. Schließlich sind Vereine wichtig bei der Integration. Politisch gesehen herrscht großes Interesse an der Stärkung der Sportvereine.

Wie ist die Lage im Raum Staßfurt? Wie sind die Vereine hier aufgestellt? Benötigen sie die Wegweiser? Und wie sehen die Vereine den Vorstoß des Ministeriums? „Das Papier ist aus meiner praktischen Sicht nichts neues, da es die Ansätze in vielen anderen Handlungsempfehlungen schon gibt“, meint Günter Döbbel, Vereinsvorsitzender bei der ZLG Atzendorf. „Es fehlen hier auch neue Ansätze und Kernaussagen für Vereine im ländlichen Bereich.“

Finanzierung großes Problem

Und obwohl Döbbel, der in Personalunion Mitglied des Stadtrats ist, den Durchblick hat bei der Suche nach Fördergeldern: Er würde sich eine Vereinfachung wünschen. Co-Finanzierung aus mehreren Töpfen, Anerkennung von Kosten für Vorplanungen, Genehmigungen und Nachweise, Vereinfachung der Antragsunterlagen, bessere Zwischenfinanzierung und die Anerkennung von Haushaltsmitteln der Kommunen als Eigenmittelanteil der Vereine nennt er, um die zum Teil immens hohen Kosten für kleine Vereine zu reduzieren. Denn: „Die Finanzierung ist das Hauptproblem“, sagt Döbbel. Bis zu 60 Prozent müssten manchmal vorfinanziert werden. Das kann eine extreme finanzielle Belastung sein.

Der Vorstoß des Ministeriums soll vorbeugend auch dafür dienen, dem Mitgliederschwund auf dem Land entgegenzuwirken. Eine bessere Ausstattung bindet die Mitglieder länger und nachhaltiger. „Vereine müssen sich für das Dorfleben öffnen“, sagt Thomas Gruschka, Geschäftsführer beim Kreissportbund. Er denkt da etwa an Strickkurse, Dartabende, an die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr oder den Kitas. „Die ZLG Atzendorf ist dabei ein sehr positives Beispiel.“ Aber auch Vereine wie die Sport- und Karateschule Staßfurt treiben in die Mitte der Gesellschaft. Das Problem der Fördermittelgewinnung kennt man hier auch. „Der Verwaltungsaufwand ist immens“, meint der Vorsitzende Michel Olschewski. „Schließlich arbeitet unser Vorstand ehrenamtlich. Den Vorstoß finde ich daher gut“.

Sehr breit aufgestellt ist auch der Gesundheits,-Rehabilitations-und Behindertensportverein Staßfurt. Dieser hat zwei eigene Sportstätten. Der Bau wurde zur Hälfte über Fördermittel finanziert. „Die Eigenmittel heranzuschaffen ist das größte Problem“, sagt der Vorsitzende Thomas Wagner. 15 Jahre lang holte sich der Verein Geld über Spenden, sparte und sparte bis die sechsstellige Summe zusammengekommen war. Positiv sieht Wagner den Fördermittel-Wegweiser. „So etwas ist auf jeden Fall begrüßenswert. Es ist immer kompliziert, da heranzukommen.“

Der Kreissportbund sieht bei der Gewinnung von Fördermitteln ebenfalls hohe bürokratische Hürden. „Das schreckt viele Vereine ab“, so Thomas Gruschka. „Manchmal schließen sich Töpfe gegenseitig aus und bis zu 50 Prozent Eigenmittel sind eine Menge Geld.“

Zu kurze Antragsfristen

Einen Abbau dieser Hürden wünscht sich auch die Stadt Staßfurt. „Die Antragstellung ist mit einem sehr hohen Aufwand seitens des Antragsstellers verbunden. Beispiel: Die Antragsteller müssen bereits vor der Einreichung des Antrages in finanzielle Vorleistung gehen für Planungsleistungen. Dies ist für kleine Vereine bereits eine große finanzielle Hürde“, teilt Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) mit. Und die ist gegebenenfalls nicht gegenfinanziert, wenn der Antrag negativ ausfällt. Die Vereine bleiben auf dem Geld sitzen.

Die Stadt kritisiert auch kurze Antragsfristen. „Im Dezember 2018 wurde die Stadt informiert, dass seitens des Ministeriums für Inneres und Sport eine hundertprozentige Investitionsförderung bis zu einer Summe von 50.000 Euro möglich ist. Die Anträge hierzu müssen bis 1. Februar 2019 gestellt werden. Diese Förderung war bis zur Information im Dezember 2018 nicht bekannt und auf Grund der Kürze der Antragsfrist für viele Vereine nicht umsetzbar.“ Daher: „Ein Fördermittelwegweiser und eine deutlich vereinfachte Antragstellung für Vereine ist wünschenswert.“

Was die Stadt Staßfurt gegen den Mitgliederschwund tut? „Die Stadt hat bereits vor Jahren einen ‚Runden Tisch Sport‘ ins Leben gerufen. Alle aktuellen Themen der Staßfurter Sportvereine sind hier die Themen. Ein Hauptthema ist auch hier neben den Sportstätten die finanzielle Aufstellung der Vereine“, so Sven Wagner. Gute Sportstätten seien zudem ein wirkungsvolles Instrument gegen Mitgliederschwund.