Auf dem Gelände zwischen dem Umland-Parkplatz und dem Telekomstand am Amtsdamm in Egeln soll der Bürgerpark errichtet werden. Foto: René Kiel

Der in Egeln geplante Bürgerpark rückt in greifbare Nähe. Das Land hat die dafür notwendigen Fördermittel bewilligt.

Egeln l Für die Umsetzung der Pläne für einen neuen Bürgerpark im Zentrum hat die Stadt Egeln einen Zuschuss von insgesamt 206.000 Euro aus dem Leader-Fördertopf erhalten, teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr dem Stadtrat mit. Das entspricht einer Förderung von 75 Prozent.

„Das ist eine schöne Sache, dass wir endlich mal was für die Allgemeinheit, für Jung und Alt, in Egeln machen können“, sagte Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) erfreut. In Kürze werde es eine Besprechung mit dem Planungsbüro geben. Die Planungen für den Bürgerpark, der auf dem Gelände zwischen dem öffentlichen Parkplatz der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Telekomstation am Amtsdamm entstehen soll, seien bereits im Gange. „Mit der Umgestaltung des Platzes soll in Kürze begonnen werden“, so das Stadtoberhaupt.

Auf die Eigenmittel angesprochen, sagte Luckner, dass die Stadt einen Eigenanteil von 10.000 Euro aufbringen werde. Weitere 40.000 Euro wollen große Firmen der Region beisteuern.

Zügige Umsetzung

Erfreut sind auch der Besitzer der Diskothek „Wilde Zicke“, Gordon Tamm, und seine Freunde von der Initiative „Farbe für Egeln“, eine Stammtischrunde des Hotels „Weißer Schwan“. „Wir hatten bei einem Kaffee die Idee, dass in Egeln etwas für die Kinder und die Älteren geschaffen werden müsste. Dass das jetzt Wirklichkeit wird, ist schon klasse. Das war vor zwei Jahren nach unvorstellbar. Wir hatten damals gedacht, das die Umsetzung dieser Pläne sehr viel länger dauert“, sagte Gordon Tamm.

Michael Stöhr hatte ihn und seine Mitstreiter damals auf die Möglichkeiten einer Förderung über Leader-Mittel hingewiesen. Nach der Zustimmung durch den Stadtrat dauerte es dann nicht mehr lange und das Projekt landete auf den vorderen Plätzen der Förder-Prioritätenliste der Lokalen Aktionsgruppe „Börde-Bode-Auen“, zu der die Städte Staßfurt und Hecklingen und die Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde gehören.

„Viele Egelner Bürger wünschen sich schon seit Jahren einen zentralen Platz, an dem sich Jung und Alt begegnen können“, so Gordon Tamm. Er weiß aus Erfahrung, dass gerade für die Kinder und Jugendlichen in Egeln nicht ausreichend öffentliche Freizeitangebote zur Verfügung stehen.

Auf dem rund 3500 Quadratmeter großen Bürgerpark-Gelände sollen unter anderem Spielgeräte aufgestellt, Ruhezonen für Erwachsene sowie ein Bolzplatz geschaffen werden, sagte Luckner. Er denkt auch an eine Einzäunung, damit es dort nicht zu Vandalismusschäden wie an anderen Stellen in Egeln kommt.

Erfahrungen mit einbeziehen

Wie Tamm sagte, will auch die Unseburgerin Sara Wichmann, die ein Studium begonnen und sich auf Spielplätze spezialisiert hat, ihre Erfahrungen in dieses gemeinnützige Projekt einbringen.

Darüber hinaus will die Stadt Egeln noch ein zweites Kulturprojekt umsetzen. Dabei handelt es sich um die Umnutzung des ehemaligen Pferdestalls auf der Wasserburg. Dort sollen Toiletten sowie ein Cateringbereich eingebaut werden.

„Wir rechnen damit, dass wir den Fördermittelbescheid Anfang August bekommen. Unmittelbar danach wollen wir mit der Umgestaltung beginnen“, sagte Bürgermeister Reinhard Luckner und fügte hinzu: „Beide Projekte sind für die Egelner wichtig, um die Stadt attraktiver zu machen für die Bürger und für die Besucher.“