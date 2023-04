Schule Förderschule in Staßfurt: Neuer Schulleiter mit viel Elan bei neuer Aufgabe

Die Förderschule in Staßfurt hat seit Ende Februar einen neuen Schulleiter. Der 33-jährige Tino Karnstedt war schon vorher Lehrer an der Schule und geht seine neue Aufgabe mit großen Ambitionen an.