Förderstedt - Der Ortschaftsrat in Förderstedt ist innerhalb Staßfurts wie ein kleiner Stadtrat. Maximal 19 Kommunalpolitiker können in dieses Gremium gewählt werden. Vertreter mehrerer Parteien tauschen sich aus und vertreten in der Kernstadt in Staßfurt sechs Ortschaften: Förderstedt, Atzendorf, Üllnitz, Glöthe, Brumby und Löbnitz. Schon zur Kommunalwahl 2014 hatten sich die sechs Orte zusammengeschlossen, um zusammen eine stärkere Stimme in Staßfurt zu haben. Das machte sich eben an der Anzahl von 19 Sitzen bemerkbar.