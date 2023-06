Das Land Sachsen-Anhalt gibt 20 Prozent der Eigenleistung für die Schulsozialarbeit an die Kommunen weiter. Welche Auswirkungen das haben kann und welche Rolle eine Prioritätenliste spielt.

Förderung der Schulsozialarbeit im Salzlandkreis wird in Zukunft erneut auf den Prüfstand gestellt

Änderung am Eigenanteil

Die Stellen der Schulsozialarbeiterinen am Campus Technicus in Bernburg von Jitka Schön (links) und Julia Röthemeyer werden neu bewertet.

Bernburg/MZ - Im Salzland gibt es aktuell 35 Stellen für Schulsozialarbeiter, die an Schulen in Trägerschaft des Kreises tätig sind. Zu ihnen gehören auch Jitka Schön und Julia Röthemeyer vom Campus Technicus in Bernburg.