Frauen melden riesiges Krokodil im Salzland! Feuerwehr im Einsatz

Drei Frauen wollen in der Nacht ein Krokodil am Klein Schierstedter Mühlgraben beobachtet haben und meldeten dies der Leitstelle. Wie es dann weiterging.

Klein Schierstedt/MZ - Wir schwören: Die nun folgende Geschichte ist nicht erdacht, sie ist wirklich so passiert. Und doch fügt sie sich ein in die Reihe der Stories um tierische Stars, die Zeitungen regelmäßig das berüchtigte Sommerloch füllen. Wobei es einen Unterschied gibt. Während der ausgebüxte Kaiman Sammy 1994 lediglich 80 Zentimeter maß, ist das in Klein Schierstedt gesichtete Reptil ein vermeintlich zwei Meter großes Krokodil.