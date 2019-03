Seit 1991 gibt es in Staßfurt ein Frauenhaus. Die Zahl der Fälle ist konstant. Gewalt gegen Frauen ist auch im Salzlandkreis ein Problem.

Staßfurt l Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr, wie es war. Stefanie R.* hatte eine Entscheidung getroffen. Sie hatte all ihren Mut zusammengenommen, ihre Sachen gepackt, ihre zwei Söhne an die Hand genommen und war geflüchtet. Weg von der Angst, weg von der Demütigung, weg von der Gewalt. Es war Anfang Dezember 2015 und es war Zeit, den Teufelskreis zu durchbrechen. Sie flüchtete ins Frauenhaus Staßfurt, weil sie keinen anderen Ausweg mehr wusste.

Mit ihrem Partner und den gemeinsamen Kindern lebte Frau R. bis zu diesem Tag in einer gemeinsamen Wohnung im Landkreis Harz. Frau R. wurde von ihrem Partner geschlagen, unterdrückt und eingesperrt. Auch die Kinder bekamen die Gewaltausbrüche des Vaters zu spüren, obwohl diese noch sehr klein waren und der Jüngste noch nicht einmal ein Jahr alt war. Sobald sie in den Augen ihres Partners etwas Falsches tat oder die Kinder weinten und er sich somit gestört fühlte, ließ er seine Aggressionen an seiner Familie aus. Auch drohte er ihr immer wieder, sie umzubringen und ihr die Kinder wegzunehmen, wenn sie ihn verlassen würde.

Ein Einzelfall? Nein. Gewalt gegen Frauen ist immer noch ein aktuelles Problem. Das zeigt auch die Zahl der Frauen, die den Schutz der Frauenhäuser suchen. Diese ist in Sachsen-Anhalt seit 2015 kaum heruntergegangen, in Staßfurt seit Jahren stabil. Im Jahr 2018 suchten 18 Frauen das Frauenhaus Staßfurt auf. „Das Problem in solchen Beziehungen ist, dass die Kommunikation nicht mehr auf Augenhöhe passiert“, sagt Kristin Hacker, Teamleiterin im Frauenhaus Staßfurt. „Es geht um Macht und Kontrolle. Grenzen werden überschritten.“

Freie Entscheidung

Seit den 1970er Jahren gibt es in Deutschland Frauenhäuser. Seit 1991 auch in Staßfurt. Es war eines der ersten in den neuen Bundesländern. Außer in Staßfurt gibt es im Salzlandkreis noch Frauenhäuser in Bernburg und Aschersleben, insgesamt 19 in Sachsen-Anhalt. 24 Stunden am Tag sind die derzeit nur zwei Mitarbeiterinnen im Frauenhaus Staßfurt in Bereitschaft, denn die Frauen, die überwiegend aus dem Salzlandkreis kommen, können zu jeder Tageszeit im Frauenhaus erscheinen. Manchmal ist die Polizei im Spiel, oft kommen die Frauen von selbst, suchen vorher den Kontakt. Dann ist das Frauenhaus vorbereitet. Es handelt sich dann um sogenannte geplante Aufnahmen.

Die Frauen finden in Staßfurt im Frauenhaus eine Küche, ein Bad, Betten, Kommoden, Schränke. Für die Kinder gibt es ein Spielzimmer. Wichtig ist: „Es ist die freie Entscheidung der Frauen, zu uns zu kommen oder auch zu gehen“, erzählt Hacker. 77 Tage waren die Frauen 2018 im Schnitt in Betreuung in Staßfurt. Dabei geht es für die Frauen immer darum, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, das Leben zu ordnen. Dabei helfen die Mitarbeiterinnen. Natürlich ist auch der empathische Blick wichtig, es wird viel geredet. „Die Frauen regeln ihren Tagesablauf selbst. Wir sehen das Frauenhaus als Hilfe zur Selbsthilfe. Es soll ein Ort der Freiheit sein“, sagt Hacker.

Viele Frauen brauchen dabei mehrere Anläufe, um sich vom Partner zu lösen. So auch Frau R. Sie hatte einen starken Willen und eine klare Vorstellung von ihrem Leben. Die Kinder besuchten die Kita und entwickelten sich sehr gut. Es bestand keinerlei Kontakt zum Ex-Partner. Trotzdem erfuhr die Frau „über den Buschfunk“, dass er sie weiterhin suchte. Um ihre Kinder aber nicht aus ihrem Umfeld zu reißen, bezog sie nach gut einem halben Jahr Aufenthalt in der Schutzeinrichtung eine eigene Wohnung in Staßfurt.

Eine Erfolgsgeschichte

Die kleine Familie festigte danach ihre Kontakte. Durch Missachtung des Datenschutzes gelangte der Ex-Partner aber an ihre Adresse und suchte sie zu Hause auf. Er bedrohte sie und versuchte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Durch Eingreifen des Ordnungsamtes konnte Schlimmeres verhindert werden. Trotzdem: In wenigen Minuten wurde das, was sich Frau R. aufgebaut hatte, wieder zerstört. Zusammen mit ihren Söhnen wurde sie somit im Februar 2017 erneut im Frauen- und Kinderschutzhaus Staßfurt aufgenommen.

„Bedrohungen haben wir immer wieder“, erklärt Hacker. „Diese seelischen Wunden sind nicht zu unterschätzen, der psychische Druck ist enorm.“ Obwohl die „Klienten“, wie sie im Frauenhaus genannt werden, oft unter 50 sind, es gibt auch Fälle von Frauen, die über 60 sind. „Hier gibt es eine hohe Toleranzgrenze“, so Hacker. Der psychische Druck ist über Jahrzehnte gewachsen. Und irgendwann reicht es der Frau doch. „Oft ist es aber so, dass Frauen die Gewalt banalisieren und bagatellisieren. Da ist die Gewalt über Jahre zur Normalität geworden.“

Der Kampf gegen die Gewalt ist ein immerwährender. Obwohl sich Gesellschaftsbilder verändert haben, die Gleichstellung von Mann und Frau vorangekommen ist: Das Problem ist akut. Noch immer. „Viele sind verzweifelt und depressiv, haben den Lebensmut verloren“, so Hacker. Hier ist es wichtig, dass die Frauen ein Auffangbecken haben.

Und natürlich ist es für die Mitarbeiterinnen immer schön, Erfolgsgeschichten zu hören. So wie bei Stefanie R. Sie fasste den Entschluss den Salzlandkreis zu verlassen und in den Süden von Deutschland zu ziehen. Dort bezog sie vorerst wieder ein Zimmer in einer Frauenschutzeinrichtung. Sie suchte sich eine eigene Wohnung, in welcher sie nun seit März 2018 mit ihren Söhnen lebt. Es gab seit über einem Jahr keinen erneuten Täterkontakt. Frau R. hat den Gewaltkreislauf mit Mut, Kraft und Zuversicht durchbrochen. Trotz einiger herber Rückschläge.

*Name von der Redaktion geändert

Das Frauenhaus Staßfurt ist unter (03925) 30 25 95 sowie unter der Bereitschaftsnummer (0162) 15 99 741 24 Stunden am Tag erreichbar und bietet Zuflucht und Schutz.