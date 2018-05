Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung - am Albertinesee in Üllnitz laufen die Vorbereitungen.

Üllnitz l Denn erklärtes Ziel des Oberbürgermeisters Sven Wagner ist es, noch am Wochenende dort die Badesaison zu eröffnen. Mitarbeiter der Stadt und die Betreiberin des Kiosks, die ebenfalls den Imbiss am Strandsolbad verwaltet, sind in den letzten Zügen. Die Stadt hatte den See als Freibad Ende 2017 übernommen und muss das Bad nun noch schnell fit machen für die Saison. Der Stadtpflegebetrieb ist im Einsatz, das Rettungsschwimmerteam samt Bademeister vom Strandsolbad und verschiedene Firmen, die die Stadt mit Arbeiten beauftragt hat.

Ebenso vor Ort ist auch die Förderstedter Kommunalpolitik. Erst am Freitag schauten sich die Fraktionen der Förderstedter CDU und der FDP wieder im Freibad an, wie das Geld am See verwendet wird. „Immerhin hatten wird damals den Vorschlag gebracht, 50.000 Euro in das Freibad zu investierten. Wir hatten festgestellt, dass da viel getan werden muss“, erklärt Mathias Cosic von der Förderstedter CDU.

Besser und schöner

Der Vorschlag ging in den Stadtrat und kam durch. Dabei ist der Förderstedter CDU aber wichtig, dass nicht nur repariert wird, sondern dabei auch für die Badegäste etwas „herausspringt“. Mathias Cosic meint: „Wir wollen nicht nur alles heile haben, sondern das Freibad auch attraktiver machen.“

Deshalb soll eine schwimmende Plattform für den See angeschafft werden, zu der die Badegäste schwimmen können, wo sie ins Wasser springen und sich sonnen können. „So eine Badeinsel kommt jetzt auch“, erklärt Mathias Cosic. „Sie ist zwar noch nicht zur Eröffnung da, aber etwas später.“ Außerdem wird der Spielplatz erneuert, die Spielgeräte für die Kinder ersetzt.

Die CDU-Fraktion war nach dem letzten Rundgang am See wirklich zufrieden: Endlich wurde hier etwas getan. So wie das Bad noch im vergangenen Jahr gesehen wurde, sei ein Badebetrieb fast nicht mehr zumutbar gewesen, findet Mathias Cosic. „Mit einem Badebetrieb in dieser Form hätten wir als Ortschaftsrat auch nicht mehr mitgehen können.“

Lange Liste

Wie viele Reparaturen und Sanierungsarbeiten notwendig waren, zeigt schon die lange List der Stadt über das, was in den letzten Wochen alles am Albertinesee passiert ist: Der Stadtpflegebetrieb hat die alten Stege abgerissen, die alten Spielgeräte abgebaut, die unterspülte Betontreppe abgetragen und dort Kies und Sand aufgefüllt. Die Mitarbeiter haben den Strandbereich ausgekoffert, den alten Sand entfernt und neuen Sand verteilt. Sträucher und Hecken wurden geschnitten, der Rasen gemäht.

Dazu hat die Stadt noch weitere Sanierungsarbeiten beauftragt. Der Küchenbereich im Gebäude wurde neu gemalert. Die Fußböden im Rettungsschwimmerraum, im Sanitärbereich und auf den öffentlichen Toiletten erneuert. Toiletten, Waschbecken und die Elektronik mit Leitungen und Steckdosen wurden erneuert, die Küche neu gefliest. „Die Materialkosten trug die Stadt, ausgeführt wurden die Arbeiten durch den Pächter“, so Oberbürgermeister Sven Wagner. Schwimmmeister Frank Kowalzik hat Algen aus dem See gefischt, Blumenkästen bepflanzt und Unkraut gezupft.

Ziel ist die Eröffnung an diesem Freitag, 1. Juni, oder spätestens am Wochenende. Eine Eröffnungsfeier gibt die Stadt nicht. Die Eintrittspreise liegen bei 1,20 Euro für Kinder und 2,40 Euro für Erwachsene, zusätzlich gibt es Rabatt- und Saisonkarten.