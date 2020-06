Die Freibäder Albertinesee Üllnitz, Löderburger See und Strandsolbad Staßfurt sind in die Saison 2020 gestartet - mit Sonderregeln.

Staßfurt/Üllnitz/Löderburg l Wer Abkühlung im städtischen Staßfurter Strandsolbad oder Üllnitzer Albertinesee sucht, bekommt am Kassenhäuschen einen Chip in die Hand gedrückt – wenn er/sie/es denn die erste Überwindung bestanden und sich eine Maske aufgesetzt hat. Die sollte der Badegast weiter parat haben: Beim Eis- und Würstchenkauf am Imbissstand oder auch beim Gang zur Toilette.

Sonst dürfte den Badespaß – immerhin ohne Maske! – nichts trüben. In allen Gewässern ist das Wasser allererster Güte. 18 Grad Celsius sorgen für Erfrischung in den ersten Tagen mit sommerlichen Lufttemperaturen um die 25 Grad. Von den wettertechnischen Bedingungen her hätte die Saison nicht eher beginnen brauchen.

Für die Erarbeitung der vom Gesetzgeber geforderten Hygienekonzepte und deren organisatorische Umsetzung bedankte sich Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) am Dienstag beim Eröffnungspressegespräch im Strandsolbad bei allen Beteiligten. „Wer dieses Kleinod nutzen will – und das wollen auch wir als Stadt – hat die geforderten Vorschriften umzusetzen“, entgegnet er skeptischen Hinweisen zu manch unlogisch erscheinender Forderung. Zum Beispiel, dass die Plattform nicht benutzt werden darf, die Kinderrutsche aber schon.

Kerstin Block (links) und Marion Heyne nehmen die Chips am Ausgang des Strandsolbads in Empfang, damit sie desinfiziert und bei Bedarf von nachfolgenden...



Schwimmmeisterin Laura Barnick und Oberbürgermeister Sven Wagner bei ihrer ganz persönlichen Wasserprobe. Wie man sieht: 1-A-Wasserqualität.



„Es war alles Neuland für uns“, ergänzt Wagners Fachbereichsleiter Hans-Georg Köpper. Man sei dennoch froh gewesen, dass die Stadt die Konzepte selbst erstellen durfte. Der Landkreis genehmigt und kontrolliert.

„Ich bin großer Hoffnung, dass sich alle im Rahmen bewegen“, meint der OB. „Schließlich suchen die Badegäste doch Ruhe und Erholung, wenn sie herkommen.“

Zu den Sonderregeln mit Saisonbeginn gehört übrigens auch, seinen Liegeplatz mit einem Handtuch zu kennzeichnen, um Mindestabstände zu signalisieren.

Auf Grund der ermittelten Liegefläche von 6.000 und einer Wasserfläche von 10.000 Quadratmetern dürfen sich im Strandsolbad 400 Gäste zur gleichen Zeit aufhalten. Als Grundlage habe die Stadt den „Pandemieplan Bäder der deutschen Gesellschaft Bäderwesen“ genommen, so Köpper.

Demnach müssten im Bad dieser Größenordnung jedem Gast 15 Quadratmeter Liegefläche und 4,5 Quadratmeter Wasserfläche zur Verfügung stehen. Hier ist schon zu erkennen: Die Rechnung allein mit der Wasserfläche geht nicht auf. Denn danach könnten zeitgleich rund 2000 Badegäste im Strandbad sein. Hans-Georg Köpper gibt zu bedenken: „Die müssten sich dann aber alle zeitgleich im Wasser befinden.“

120 Besucher sind derweil für den Albertinesee die Sonderregel-Kapazitätsgrenze. „Das müsste eigentlich auch reichen“, schätzt Schwimmmeisterin Laura Barnick ein, „Wenn nicht gerade alles zusammenkommt, was einen Ansturm auf die Bäder auslöst.“ Das wären möglicherweise Hitzerekord und Heimaturlaub.

In diesem Fall wäre dann doch mit Wartezeiten zu rechnen, bis jemand seinen Chip bei den Helferinnen am Extra-Ausgang abgibt.

Die Übersicht zur Besucherzahl regelt das Team am Löderburger See derweil über das Kassensystem. „Damit behalten wir die jeweils aktuelle Anzahl im Blick“, erklärt Michael Schnock, der gestern Nachmittag bereits die ersten 100 Badegäste begrüßen konnte. Bei immerhin schon 20,6 Grad Wassertemperatur. Auch er hat noch etwas mit dem Verständnis mancher Sonderregel zu kämpfen. Beispielsweise, dass seit vergangenem Donnerstag wieder zehn Gaststättenbesucher aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen, die gleichen Personen aber auf einer Bank Sicherheitsabstand einhalten müssen.

Geplante Investitionen in den städtischen Bädern waren gestern eigentlich nicht Thema bei der Saisoneröffnung. „Wichtig ist doch gerade, dass wir die Einrichtungen überhaupt wieder öffnen können“, meint Sven Wagner. Das Gestaltungskonzept für das Strandsolbad könne wie geplant in drei Jahresscheiben nur umgesetzt werden, wenn es die Haushaltsmittel hergeben. In Staßfurt gilt – wie in fast allen Kommunen in Salzlandkreis – eine Haushaltssperre. „Wenn uns Bund und Land die prognostizierten Gewerbesteuer-Ausfälle kompensieren würden, sähe es schon besser aus“, so der OB mit Blick auf die laufende Diskussion.

Informationen zum Thema Albertine-See-Konzept waren am Dienstagabend im Ortschaftsrat Förderstedt geplant.