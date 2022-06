Freitag und Samstag wird die Staßfurter Innenstadt zur Flaniermeile

Staßfurt - Wein-Stein braucht Starkstrom für seinen Stand und der Eis- und Waffelhändler unbedingt Wasser in der Nähe. „Die großen Säulen haben auch Wasser, die kleinen nur Strom“, zeigt Burkhard Nimmich auf die Seiten am Benneckschen Hof. Der Gastronom weiß, was man als Händler braucht, wenn man Bier und Bratwurst bei einem Fest anbieten will.