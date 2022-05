Freizeit-Tipp: Museum auf der Wasserburg Egeln hat kostenlosen Eintritt

Am 15. Mai 2022 ist Internationaler Museumstag. Der Besuch des Museums auf der Wasserburg Egeln ist dann kostenlos. Auch für Familien wird ein interessantes Programm geboten.

Egeln - Aus Anlass des Internationalen Museumstages am kommenden Sonntag, 15. Mai, lädt das Museum auf der Wasserburg in Egeln Geschichtsinteressierte wieder zu einer Besichtigung und zu Sonderführungen ein. Und gerade für Familien wird an diesem Tag einiges geboten.