Familie Behring hat ihren Hof der klugen Tiere mit viel Durchhaltevermögen und Unterstützern mit Riesen-Herzen durch den Winter gebracht.

Atzendorf l Sie haben schon Löwen gebändigt und mit Elefanten gearbeitet für den einstigen Zirkus Probst. Ungleich schwieriger ist der jetzige Überlebenskampf, den Karl-Heinz Behring und seine Frau Kathleen mittlerweile über Monate führen.



„Ohne die vielen Freunde und Sponsoren hätten wir nicht überlebt“, will Kathleen gleich zu Beginn das rüberbringen, was ihr am meisten am Herzen liegt: „Danke! Danke! Danke! Allen, die uns unterstützt haben.“



Keines der über 100 Tiere bislang abgeben müssen

Keines seiner über 100 Tiere hat der Hof der Behrings bisher abgeben müssen. Dabei fehlen den Betreibern dieser beliebten und in den vergangenen elf Jahren stetig gewachsenen Freizeitanlage die Besucher und damit die Einnahmen – seit Monaten.



Die Misere begann im letzten Frühjahr. „Der erste Lockdown hat uns voll erwischt. Die denkbar blödeste Zeit, wenn nach dem Winter die Reserven eh am Ende sind“, bemerkt Kalle Behring.



Anfang Juni ging’s unter großen Schwierigkeiten wieder los – ohne Eintritt verlangen zu können, weil ja nicht das übliche Programm geboten werden konnte. Auch den Sommer 2020 über habe man die Kindergeburtstage und Klassenausflüge quasi vergessen können. Nichts mehr war wie gewohnt. Schließlich kam der noch trostlosere Corona-Winter.



Showmaster jetzt Hartz-IV-Empfänger

Sohn Janko, der mit seinen beliebten Tier-Shows in Altenpflegeheimen wie bei Heimatfesten bekannt ist wie ein „bunter Hund“, wurde zum Hartz-IV-Empfänger.



Und wie sieht’s aus mit staatlichen Hilfen? „Ja, wir haben November- und Dezember-Hilfen beantragt und auch bekommen. Aber da die nach Umsätzen für diese Zeit berechnet werden, die zu den Besucher-ärmsten gehört, ist das so gut wie nichts gewesen“, beschreibt Kathleen. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel also.



Hilfe... Im Gegenteil. Dazu kämen dann noch solche Dinge wie „Verfütterungsverordnungen“, also die Genehmigung, Küken den Greifvögeln oder Schlangen geben zu dürfen. Kostenpunkt für das Papier: 150 Euro.



Lebenswerk nicht nehmen lassen

Ans Aufgeben will hier am Rande Atzendorfs dennoch niemand denken. Ihr Lebenswerk will sich die Tierlehrer-Familie nicht nehmen lassen. Aber wie weiter, wenn die Einnahmen fehlen? Jedes einzelne Tier verlangt täglich nach seiner Ration Futter, ob Ratte oder Sittich, Hund oder Pferd.



Dass auch mal ein Bewohner krank werden könnte und den Tierarzt braucht, daran will man am besten gar nicht denken.



Kathleen wiederholt sich gern mit ihrem Dank für die zahlreichen Futter- oder anderen materiellen Spenden. Namen möchte sie an dieser Stelle nicht nennen, um ja niemanden zu vergessen. Die Unterstützer sollen aber demnächst auf einer Tafel verewigt werden.



An einem befreundeten Pärchen kommt man dieser Tage dennoch nicht vorbei auf dem Hof. Denn die Zeit wird gerade genutzt, um beispielsweise die Tribünen im Freien auf Vordermann zu bringen. Das handwerkliche Geschick von Bautischler Wolf Löskow und seiner Susi sind unbezahlbar. Aus einer Bekanntschaft mit den Altenburgern ist Freundschaft geworden, die den Behrings ungemein hilft im Überlebenskampf.



Freund mag die Atmosphäre auf dem Hof

Der Bühnenbauer erklärt, warum er mal eben aus dem Thüringischen in die Börde kommt, ganz einfach so: „Ich mag die Atmosphäre hier auf dem Hof.“ Sagt’s und passt die nächsten Bohlen an – ausgediente „Bretter, die die Welt bedeuten“ übrigens.



„Ach ja, und weil wir mit unseren Enkeln auch bald mal den Hof besuchen wollen“, ergänzt der Freund und Helfer noch.



Dass es irgendwann doch wieder weiter gehen muss, das ist natürlich die größte Hoffnung der Hofbetreiber. Nach dem Motto „The Show must go on!“ wären Kalle und Kathleen schon glücklich, wenn der Betrieb wenigstens hier in Atzendorf wieder anliefe. Der Platz zum „Tiere-Gucken“ an der frischen Luft ist jedenfalls ausreichend vorhanden, um sich nicht ins Gehege zu kommen, wie in Tiergärten auch. Ab April sollte wenigstens das auch hier auf dem weitläufigen Gelände wieder halbwegs normal möglich sein.



An Jankos Show-Veranstaltungen in Seniorenheimen oder bei Stadtfesten wagen die Behrings derweil noch nicht zu denken. Im Gegenteil, die Ungewissheit sei leider allgemein so groß, dass es Terminvereinbarungen mit Kitas oder Schulen für die warme Jahreszeit im Moment quasi keine gibt.



(Über-)Lebensmut ungebrochen

„Niemand traut sich, weil niemand weiß, was möglich sein wird“, beschreibt Karl-Heinz Behring. Pläne für den Sommer sind aber natürlich da. So trainiert er beispielsweise mit 18 Ratten für eine neue Show.



Dann sind da noch die jungen Jendaya-Sittiche – eine Schenkung übrigens – denen ebenfalls Kunststückchen beigebracht werden sollen, wenn sie groß genug sind.



Kalles (Über-)Lebensmut ist ungebrochen. Und wie seine Frau weiß auch er gerade jetzt die Herzlichkeit zu schätzen, die ihnen und dem Hof entgegengebracht wird.



Er – ein Mann wie ein Baum – gibt sogar zu, dass er sich manchmal die eine oder andere Träne der Rührung verdrücken muss. Zum Beispiel nach der Plüschtier-Aktion, die die Wirtin vom Löderburger Salzfässchen ins Leben gerufen hatte. Wo es doch der Gastronomie nicht besser gehe.



Solchen lieben Gesten kann der einstige Großtier-Dompteur dann sogar eine gute Seite dieser Zeiten abgewinnen.