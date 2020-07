Staßfurter Bürger sind unzufrieden mit dem Zustand des Friedhofs an der Hecklinger Straße. Aber woran liegts?

Staßfurt l „,Eingeschränkter Winterdienst‘! – Mit so einem Schild kann man doch den Besucher bei 40 Grad im Schatten nicht empfangen!“, beginnt ein aufgebrachter Hecklinger, sich über die – seiner Meinung nach – zahlreichen Probleme auf dem Friedhof Hecklinger Straße Luft zu machen.

„Es gibt auch keinen Sommerdienst!“ schimpft er weiter und meint damit ein Urnenfeld links hinter der Trauerhalle, welches von Unkraut überwuchert sei. Dort habe er erst vor vier Jahren eine Grabstätte nachgekauft. Die Anlage werde also noch genutzt. „Am 6. Juni war das Unkraut einen Meter hoch, drei Wochen später schon 1,70 Meter“, erinnert sich der Hecklinger.

Es gehe doch aber auch anders, setzt der Mann hinzu und verweist auf den Friedhof Leopoldshall. Der sei „schon fast eine Gärtnerei“.

Verrostetes Blech

Und schließlich hat er noch ein verrostetes Regenrinnen-Abdeckblech im Visier. „Das liegt schon zwei Jahre auf der Mauer gleich neben dem Eingang.“

Darauf angesprochen, nimmt der Chef der Staßfurter Friedhofsverwaltung das Blech gleich in die Hand und räumt es weg. Die anderen Dinge ließen sich aber nicht so einfach ändern, sagt Frank Beier. Die Zeiten, wo ABM-er und Sozialstunden-Leistende das wenige Friedhofspersonal unterstützt hätten, seien leider längst vorbei.

„Wir sind schon dabei, jede freie Minute zu nutzen, um auslaufende Urnenfelder zu Wiesenflächen umzugestalten, wo es möglich ist“, versichert Beier. Das sei aber ein langwieriger Prozess. Es ist immerhin auch möglich, dass bestehende Grabstätten über Generationen nachgekauft werden.

Zurück zum kritisierten Urnenfeld. „Der Stadtpflegebetrieb hat es in diesem Jahr bereits einmal gemäht“, erklärt Susanne Epperlein vom zuständigen Fachdienst der Stadt Staßfurt. Der Stadtpflegebetrieb sei von der Bürgerbeschwerde informiert worden und habe einen zweiten Pflegegang organisiert.

80 Prozent belegt

Die Fachdienstleiterin erklärt weiter: „Grundsätzlich ist jedoch zu sagen, dass besagtes Feld mit etwa 80 Prozent abgelaufenen und verwilderten Urnengräbern belegt ist. Wir haben es uns zur Aufgabe gestellt, die Einebnungen solcher Flächen stringent zu verfolgen. In diesem Jahr ist das auch bereits auf 800 Quadratmetern mit 320 abgelaufenen Urnengräber geschafft Und so wird in absehbarer Zeit auch das Feld 12 in einen ansehlichen und pflegeleichten Zustand versetzt.“

Das augenblicklich in Beräumung befindliche Feld werde eventuell im September fertig. „Dann werden wir den bemängelten Zustand erheblich verbessern“, verspricht Susanne Epperlein.

Der Friedhof Hecklinger Straße in Staßfurt umfasst eine Fläche von insgesamt 63.000 Quadratmeter.