Friseure fordern Senkung auf sieben Prozent

Die Friseur-Innung der Kreishandwerkerschaft Harz-Bode, die bis in den Raum Aschersleben und Staßfurt reicht, bangt nach schweren Corona-Jahren weiter um die blanke Existenz. Die Interessenvertreter fordern von der Politik eine Steuersenkung auf sieben Prozent.

Auch in der Handwerker-Handel Gilde Staßfurt ließ Gilde-Vorsitzende Carmen Neugebauer-Zimmermann (Mitte) Corona thematisieren. Sie bedankte sich bei Andreas Moosdorf für aktuelle Informationen dazu, und bei Anja Vogel, die zum Thema Unternehmensnachfolge referierte.

Staßfurt/Quedlinburg - In einem offenen Brief hat die Friseur-Innung der Kreishandwerkerschaft Harz-Bode, die in die Altkreise Aschersleben und Staßfurt reicht, die große Sorge um die blanke Existenz ihrer Zunft dargestellt. Sie fordern dringend eine Entlastung. Als ersten Schritt die Senkung der Umsatzsteuer von 19 auf 7 Prozent.